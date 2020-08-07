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Шесть партий будут участвовать в выборах в гордуму
Сегодня, 08:39
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Избирательная комиссия города Тамбова зарегистрировала на выборах депутатов Тамбовской городской Думы Тамбовской области седьмого созыва шесть политических партий: «Справедливая Россия», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «За правду».
Политическая партия «Яблоко» отказалось от участия в выборах. В среднем на одномандатном округе на мандат претендует пять кандидатов. Самовыдвиженцы не прошли регистрацию.
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