В Тамбовской области запретили купание в 17 водоёмах из-за несоответствия санитарным нормам Комментариев: 0



В самом Тамбове небезопасными признаны пять зон отдыха. Среди них — пляж «Бокинский» и участок Цны за Никольским храмом в Бокино, пляж садоводческого товарищества «Эльдорадо» в деревне Перикса, пляж «Пригородный» рядом с МНТК «Микрохирургия глаза», карьер «Ласковский», известный также как «Олимпийский», и левый берег Цны на участке Рассказовского шоссе у пляжа «Спортивный».



В городе Котовске запрет распространяется на Центральный пляж по улице Набережная и на зону отдыха «Козий луг» на реке Цна. В Тамбовском округе под запрет попали сразу три водоёма: пруд «Новолядинский» в рабочем посёлке Новая Ляда, река Мошляйка в селе Тулиновка и участок Цны в районе села Татаново.



В Мичуринском округе купание не рекомендуется в сёлах Старое Хмелевое (река Польной Воронеж), Новоникольское (река Воронеж) и Круглое (река Ворона). Санитарные врачи также выявили превышение норм загрязнения воды в Знаменском округе (река Кариан, в районе улицы Чичканова в селе Знаменка), в Жердевском округе (река Савала, пляж «Солнечный»), Сампурском округе (участок Цны на границе села Сампур и посёлка Гавриловка) и в Сосновском округе (река Цна, село Кулеватово).



Роспотребнадзор продолжает регулярный мониторинг качества воды и призывает жителей соблюдать санитарные рекомендации, воздерживаться от купания в непроверенных водоёмах и следить за обновлениями о состоянии зон отдыха.



Фото: pass-sk.ru Согласно последним данным управления Роспотребнадзора по Тамбовской области на 16 июля, из 45 исследованных водоёмов в регионе 17 не соответствуют санитарным требованиям. В связи с этим в указанных местах временно запрещено купание, поскольку вода там представляет потенциальную угрозу для здоровья отдыхающих.В самом Тамбове небезопасными признаны пять зон отдыха. Среди них — пляж «Бокинский» и участок Цны за Никольским храмом в Бокино, пляж садоводческого товарищества «Эльдорадо» в деревне Перикса, пляж «Пригородный» рядом с МНТК «Микрохирургия глаза», карьер «Ласковский», известный также как «Олимпийский», и левый берег Цны на участке Рассказовского шоссе у пляжа «Спортивный».В городе Котовске запрет распространяется на Центральный пляж по улице Набережная и на зону отдыха «Козий луг» на реке Цна. В Тамбовском округе под запрет попали сразу три водоёма: пруд «Новолядинский» в рабочем посёлке Новая Ляда, река Мошляйка в селе Тулиновка и участок Цны в районе села Татаново.В Мичуринском округе купание не рекомендуется в сёлах Старое Хмелевое (река Польной Воронеж), Новоникольское (река Воронеж) и Круглое (река Ворона). Санитарные врачи также выявили превышение норм загрязнения воды в Знаменском округе (река Кариан, в районе улицы Чичканова в селе Знаменка), в Жердевском округе (река Савала, пляж «Солнечный»), Сампурском округе (участок Цны на границе села Сампур и посёлка Гавриловка) и в Сосновском округе (река Цна, село Кулеватово).Роспотребнадзор продолжает регулярный мониторинг качества воды и призывает жителей соблюдать санитарные рекомендации, воздерживаться от купания в непроверенных водоёмах и следить за обновлениями о состоянии зон отдыха.Фото: pass-sk.ru



