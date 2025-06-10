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Роспотребнадзор опубликовал данные о качестве воды на пляжах Тамбовской области

Сегодня, 07:39
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Региональное управление Роспотребнадзора провело анализ состояния воды и почвы на пляжах Тамбовской области. Проверки проводились в преддверии купального сезона: всего специалисты исследовали 101 пробу воды по микробиологическим показателям, 79 — по санитарно-химическим, 54 — по паразитологическим, а также 51 пробу почвы с пляжных территорий.

Нарушения санитарных норм зафиксированы в следующих местах:
Город Тамбов

Пляж «Парус» (ул. Набережная, 14, левый берег канала реки Цны) — выявлены колифаги.

Город Котовск

Центральный пляж (ул. Набережная) — превышение по показателю E.coli.

Тамбовский муниципальный округ

Пляж «Поселковый» (пруд «Новолядинский», р.п. Новая Ляда, ул. Стахановская) — повышенное содержание железа.

Пляж «Белый песок» (река Мошляйка, с. Тулиновка) — превышение по железу.

Пляж в с. Татаново (левый берег Цны у моста окружной дороги) — превышения по железу и ионам аммония.

Мичуринский муниципальный округ

Пляж «Солнечный» (река Польной Воронеж, с. Старое Хмельное) — превышения по ОКБ.

Пляж «Лазурный» (река Воронеж, с. Новоникольское) — также нарушения по ОКБ.

Важно: патогенных микроорганизмов в воде не обнаружено, но купание в указанных зонах может быть небезопасным, особенно для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Где вода соответствует санитарным нормам: 15 пляжей без нарушений
Роспотребнадзор подтвердил соответствие санитарным требованиям на 15 официальных пляжах региона. Вот список безопасных мест для отдыха у воды:

«Коптевский» (пруд в балке, с. Коптево, Рассказовский округ)

«Пичерский» (р. Печера, с. Пичер, Рассказовский округ)

«Никольский» (пруд Семёнов Лог, с. Никольское, Рассказовский округ)

«Прямица» (р. Ворона, п. Прямица, Кирсановский округ)

«Бондарский» (р. Б. Ломовис, с. Бондари, Бондарский округ)

«Солнышко» (р. Ворона, п. Старица, Кирсановский округ)

«Южный» (пруд на балке «Умётская», р.п. Умёт, Уметский округ)

«Типец» (пруд, с. Пичаево, Пичаевский округ)

«Кулеватовский» (р. Цна, с. Кулеватово, Сосновский округ)

«Перкино» (р. Цна, с. Перкино, Сосновский округ)

«Правые Ламки» (р. Челновая, с. Правые Ламки, Сосновский округ)

«Сокольники» (р. Цна, с. Сокольники, Моршанский округ)

«Серповое» (р. Серп, с. Серповое, Моршанский округ)

«Патра» (пруд, с. Малые Кулики, Моршанский округ)

«Кершинские Борки» (озеро Борковское, с. Кершинские Борки, Моршанский округ)

Рекомендации
Роспотребнадзор напоминает: купаться следует только в официально разрешённых местах. Особенно это важно в жаркие дни, когда соблазн охладиться может обернуться проблемами со здоровьем. Следите за обновлениями санитарных служб и соблюдайте меры предосторожности.
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