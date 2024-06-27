|
Роспотребнадзор забраковал два пляжа в Тамбовской области по санитарным показателям
Вчера, 13:15
Комментариев: 0
Версия для печати
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области продолжает осуществлять постоянный контроль за качеством воды и песка в местах массового отдыха и купания. По состоянию на 26 июня 2024 года, в двух водоёмах вода не соответствует санитарным нормам.
В Тамбовском муниципальном округе купаться не рекомендуется в следующих местах:
- Пляж «Поселковый» на берегу «Новолядинского» пруда (р.п. Новая Ляда, ул. Стахановская, напротив дома №20). Вода здесь не соответствует требованиям по содержанию железа и по микробиологическому показателю, включая наличие кишечной палочки (E. coli).
- Пляж «Белый песок» на реке Мошляйке (с. Тулиновка). Вода в этом водоёме также не соответствует требованиям по микробиологическому показателю, в частности, из-за наличия кишечной палочки (E. coli).
Патогенные микроорганизмы в отобранных пробах воды не обнаружены.
К 26 июня 2024 года было отобрано и исследовано:
- 123 пробы воды из открытых водоёмов на микробиологические показатели,
- 91 проба на санитарно-химические показатели,
- 59 проб на жизнеспособные яйца гельминтов,
- 39 проб почвы с территорий пляжей на микробиологические показатели.
Эти меры направлены на обеспечение безопасности отдыхающих и предотвращение заболеваний, связанных с качеством воды и песка в местах купания.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.