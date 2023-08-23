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На 10 пляжах в Тамбовской области запретили купаться
Сегодня, 17:00
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Региональное управление Роспотребнадзора приняло решение об ограничении возможности купания на десяти пляжах Тамбовской области из-за обнаружения недопустимых значений показателей качества воды по микробиологическим показателям. Новые меры направлены на обеспечение безопасности отдыхающих.
На текущий момент, согласно данным на 25 августа, рекомендуется воздержаться от купания в следующих местах:
- карьер "Ласковский", а также пляжная зона вблизи парка "Победа" (известный как пляж "Олимпийский");
- участок левого берега реки Цна на Рассказовском шоссе после пересечения "Кривого моста";
- зона отдыха в районе МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С. Федорова на реке Цна;
- пляж в районе парка "Дружба" возле Тезикова моста на реке Цна;
- участок реки Цна рядом с кафе "Парус";
- пляж в СНТ "Эльдорадо" в поселке Перикса на реке Цна;
- пляж "Козий луг" в городе Котовск также на реке Цна;
- участок реки Мошляйка в населенном пункте Тулиновка;
водоем "Поселковый" в поселке Новая Ляда;
пляж "Чибизовка" на реке Лесной Тамбов в городе Рассказово.
Эти временные ограничения введены с целью обеспечения безопасных условий для всех отдыхающих и будут сняты после установления надлежащих показателей качества воды в указанных водоемах.
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