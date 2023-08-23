РСХБ в Тамбовской области отменил комиссию за выпуск карт UnionPay 0 Россельхозбанк отменяет комиссию за выпуск карты UnionPay – наиболее популярного расчётного средства у россиян за границей.

Экологи обратились к Максиму Егорову по «новому» объекту утилизации помёта в Инжавинском округе 0 Экологический активист Андрей Григорьев выступил с видеообращением к главе Тамбовской области Максиму Егорову, в связи с вопросами, касающимися утилизации побочных продуктов животноводства.

На 10 пляжах в Тамбовской области запретили купаться 0 Региональное управление Роспотребнадзора приняло решение об ограничении возможности купания на десяти пляжах Тамбовской области из-за обнаружения недопустимых значений показателей качества воды по микробиологическим парам. Новые меры направлены на обеспечение безопасности отдыхающих.

В Мичуринске прошло заседание межкомиссионой рабочей группы по делам ветеранов 0 24 августа 2023 года в комнате «Боевой славы» Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» состоялось заседание межкомиссионой рабочей группы по делам ветеранов под председательством генерал – майора в отставке,

Начальник одной из колоний создал привилегированные условия содержания осужденному 0 В результате проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники Управления ФСБ по Тамбовской области пресекли незаконную деятельность начальника одного из учреждений исправительной системы УФСИН, которого подозревают в превышении своих служебных полномочий.

Жителей Тамбова просят не пить воду из-под крана без кипячения 0 ООО «РКС-Тамбов» информирует о намечающейся проведении регулярной профилактической промывке тупиковых участков водопроводных линий. В связи с этим жители Тамбова рекомендуются к соблюдению мер предосторожности и прокипячиванию воды перед употреблением из-под крана. Профессиональные эксперты

ТГУ и Центр «Белый Слон» намерены и дальше проводить мероприятия по линии «народной» дипломатии 0 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина в лице ректора Павла Моисеева и Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» под руководством Дмитрия Кребса заключили соглашение о партнёрстве.

Россельхозбанк активно поддерживает уборочные работы в Тамбовской области 0 В Тамбовской области в разгаре уборочная кампания. Россельхозбанк продолжает активную поддержку труда аграриев, выдав им на сезонные работы в 2023 году 3,2 млрд рублей.

Завершается подготовка к отопительному сезону 0 В Тамбовской области планируется провести анализ готовности систем к предстоящему отопительному сезону. По результатам этой проверки, организации, занимающиеся теплоснабжением, а также местные власти, будут выдавать паспорта, подтверждающие готовность к зимнему периоду.

Тамбовский «Спартак», проиграв игру завершил своё выступление в Кубке России 0 Тамбовский клуб ФК «Спартак» завершил своё выступление в FONBET-Кубке России. На своём домашнем стадионе в рамках второго раунда отборочных матчей турнира Пути Регионов команда из Тамбова уступила со счётом 1:3 команде «Динамо-Брянск».

Контракт на ремонт моста-плотины под Тамбовом расторгнут 0 Филиал "Цнинская шлюзовая система" управления "Центррегионводхоз" и компания "Стинэк" договорились о расторжении контракта на проведение капитального ремонта моста-плотины через реку Цна вблизи Тамбова. Причины этого решения не раскрываются в предоставленных документах.

Опрос: РСХБ выяснил любимый цвет и вкус яблок россиян 0 Яблоко – один из древнейших плодов, который выращивают на протяжении уже 5 тысяч лет. При этом, если в дореволюционной России яблоки были привилегией обеспеченных слоев населения и деликатесом, сегодня это самый потребляемый в стране фрукт. РСХБ узнал, что большинство россиян предпочитают яблоки

Тамбовские педагоги помогают коллегам из ЛНР 0 На ежегодной региональной Августовской педагогической конференции были обсуждены вопросы о создании единого образовательного пространства на новых территориях России. Участники мероприятия включали в себя делегацию педагогов из Новоайдарского района ЛНР. Максим Егоров выступил на роли эксперта и

В Тамбове стартовал первый в России мурал-арт фестиваль 0 В Тамбове стартовал первый в России фестиваль мурал-искусства, посвященный уличному творчеству.

Тамбовские школы попали в число лучших учреждений России 0 Рейтинг наилучших образовательных учреждений Тамбовской области по успешному поступлению их выпускников в ведущие российские университеты в 2023 году был опубликован рейтинговым агентством RAEX ("РАЭКС-Аналитика"). В этом списке представлены выдающиеся школы, расположенные в 85 субъектах России. В

В Тамбовской области откроют три новых музея 0 Планируется создание новых краеведческих музеев в трех муниципальных образованиях Тамбовской области.

Тамбовчане отметили день государственного флага 0 Сегодня жители Тамбова, так же как и жители других регионов нашей страны, отмечают День государственного флага Российской Федерации, торжественные мероприятия прошли у здания Правительства Тамбовской области. Этот праздник был установлен по указу президента в 1994 году.

МПК «Турмясово» уличили в изменении сроков годности продукции 0 Россельхознадзор внес предостережение в отношении ООО «МПК «Турмясово», которое занимается производством мяса и полуфабрикатов. Это связано с фактом выявления изменения установленных сроков годности для мясной продукции, выпускаемой фирмой.

Сельхозники области намолотили три миллиона тонн зерна 0 Согласно информации, предоставленной региональным министерством сельского хозяйства, аграрии Тамбовской области успешно справились с уборкой урожая. Вчера было зафиксировано, что они намолотили целых три миллиона тонн зерна. Настоящее время также говорит о том, что уборочные работы завершены на

Жителей Тамбовской области ожидает прохладная погода 0 В минувшие выходные в Тамбовской области температурный режим достиг своего пика, поднимаясь до отметки +36°С. В 20 августа Черноземье оказалось под воздействием атмосферного фронта, пришедшего с севера. В некоторых местах прошли короткодлительные дожди, сопровождаемые грозами, порывами ветра и даже