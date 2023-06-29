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Шесть пляжей в Тамбовской области не прошли проверку
Территориальное управление Роспотребнадзора провело исследование качества воды и песка на официальных пляжах, а также проверило санитарную обстановку на них. В ходе проверки были учтены микробиологические, паразитологические и химические показатели, которым должны соответствовать вода и песок, сообщается отчетом ведомства.
Результаты исследований показали, что пляж "Детский" в Тамбове, расположенный в районе парка Дружбы, временно не рекомендуется для купания из-за недопустимого качества воды. Аналогичная ситуация наблюдается на пляже в селе Татаново. Также выявлены нарушения санитарного законодательства на пляже в селе Бондари, который не соответствует требованиям. Кроме того, на трех пляжах в Мичуринске – "Детский", "Молодежный" и "Донской" – также были обнаружены недостатки. В частности, отсутствуют контейнерные площадки для мусора.
Фото: Ольга Смыкова (ТОП68)
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Территориальное управление Роспотребнадзора провело исследование качества воды и песка на официальных пляжах, а также проверило санитарную обстановку на них. В ходе проверки были учтены микробиологические, паразитологические и химические показатели, которым должны соответствовать вода и песок,
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