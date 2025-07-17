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В Тамбове продлили режим повышенной готовности из-за состояния мостов
Сегодня, 08:52
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Глава администрации Тамбова внёс изменения в постановление о введении режима повышенной готовности: если ранее этот режим действовал с 10 по 17 июля, то теперь срок его действия в документе не указан, то есть фактически продлён на неопределённое время.
Причиной введения режима стало обрушение Замятинского моста, а также неудовлетворительное состояние находящегося рядом пешеходно-транспортного моста, построенного в 1969 году. Несмотря на имеющиеся повреждения, последний пока продолжает функционировать.
По словам главы администрации Максима Косенкова, первоочередная задача — укрепление пешеходной части действующего моста. Работы уже начались: ведётся подсыпка, укладка инертных материалов, бетонирование и установка укрепляющих конструкций.
Кроме того, 15 июля Косенков сообщил в социальных сетях, что поручил профильному комитету и Дирекции городских дорог проработать варианты реконструкции транспортного моста 1969 года постройки на основе дополнительной оценки его технического состояния.
Фото: пресс-служба администрации Тамбова
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