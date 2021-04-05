Возобновляются перелёты в Сочи, Анапу и Симферополь 0 С 1 июня из аэропорта «Тамбов» возобновляются перелёты в Сочи, Анапу и Симферополь.

После скандала «Единая Россия» поможет похоронить ветерана ВОВ 0 На федеральном уровне разгорелся скандал, связанный с организацией похорон ветерана Великой Отечественной войны в Инжавинском районе.

В честь 76-й годовщины Победы разрешили проводить мероприятия 0 Глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин принял решение внести изменения в постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности, с целью проведения мероприятий в честь Дня Победы.

Дом на Ленинградской, который был показан на «Первом» пойдет под снос 0 Администрация города Тамбова приняла решение о сносе и расселении жилого дома № 10 по улице Ленинградская.

Бесплатно сдать анализы на антитела в регионе – невозможно 0 Управление здравоохранение Тамбовской области на просьбу жителей региона ввести бесплатные анализы на антитела к COVID-19 отвечает, что согласно Порядку лабораторное исследование на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 перед вакцинацией не предусмотрено.

На Набережной в Тамбове построят ресторан 0 На месте заброшенной кислородной станции на набережной в городе Тамбове построят ресторан, - об этом сообщает «Тамбовская жизнь».

На ликвидацию свалок в Тамбове выделят 5,2 млн рублей 0 Из бюджета города Тамбова на ликвидацию несанкционированных свалок в 2021 году будет выделено 5,2 млн рублей.

Дорогу по ул. Гастелло хотели отремонтировать строительным мусором 0 После того, как председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров потребовал от АО «ТКС» восстановить нарушенное благоустройство во время реконструкции коллектора по ул. Гастелло практически на следующий день начались работы.

В Тамбовской области начали выпускать котлеты для бургеров 0 На базе мясоперерабатывающего завода в селе Борщевка в Тамбовском районе «Группы Компаний «Русагро» начали выпускать котлеты для бургеров. Кроме того, была запущена новая линия полуфабрикатов бренда «Слово мясника».

Изменился режим работы отдельных светофоров в Тамбове 0 По решению городских властей и при согласовании с дорожной службой в Тамбове изменился режим работы светофора на пересечении ул. Советской и 1-й Полковой, теперь предусмотрена 10-секундная отсечка встречного потока по улице Советской.

В Тамбове открылся международный фестиваль имени Рахманинова 0 Вчера в городе Тамбове выступлением народного артиста России Николая Луганского открылся XXXIX Международный музыкальный фестиваль имени С. В. Рахманинова.

В Моршанском районе произошло подтопление жилых домов 0 По информации, полученной от диспетчеров ЕДДС Моршанского района, что 03 апреля 2021 года в результате таяния снега произошел подъем воды в реке Вобша, из-за чего произошло подтопление шести домов и двадцати двух приусадебных участков по адресу Моршанский район, с. Алгасово, ул. Коммунальная.

В городе Рассказово завершается реконструкция канализационного коллектора 0 Один из самых масштабных проектов за последние годы в сфере ЖКХ в Тамбовской области, выходит на финишную прямую. Речь идет о реконструкции канализационного коллектора в городе Рассказово.

Каждый второй безработный в области – женщина 0 Численность рабочей силы в Тамбовской области составляет 505 тыс. человек, - сообщает Тамбовстат. Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец 2020 г. составил 1,2%.

Расследование уголовного дела по ремонту дорог в Знаменка близится к завершению 0 В настоящее время по уголовному делу, связанному с ремонтом дорог в р.п. Знаменка Знаменского района запланировано проведение следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия по уголовному делу.

Трое врачей пойдут под суд за взятки 0 Правоохранительными органами завершено расследование уголовных дел в отношении трех работников Тамбовской ЦРБ, которых обвиняют в получении взяток (ст. 290 УК РФ).

Жители требуют завершить благоустройство сквера «Спортивный» 0 На днях врип главы города Тамбова Максим Косенков провел встречу с домкомами областного центра.

Подрядчик на полпути бросил ремонт дороги в Пичаевском районе 0 Подрядная организация привлечена к административной ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Продлен режим самоизоляции для пожилых людей 0 В Тамбовской области до 14 апреля 2021 года продлен режим самоизоляции. Его обязаны соблюдать люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие определенные постановлением области заболевания.

Уровень воды в реке Цна резко поднимается 0 Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тамбовской области отмечает, что в ближайшие дни уровень воды в реке Цна может подняться на метр. Лишь за сутки уровень воды поднялся на 36 см.