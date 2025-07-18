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В Тамбове насчитали более 14 тысяч опор освещения: почти 60 подлежат срочной замене
Сегодня, 08:19
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Власти Тамбова провели учет опор уличного освещения: по данным, опубликованным главой городской администрации Максимом Косенковым, в областном центре насчитывается 14 363 опоры. Из них 7 958 — железобетонные, 4 150 — металлические и 2 255 — деревянные.
Состояние этих конструкций обсуждалось на недавнем оперативном совещании в администрации города. Как отметил Косенков, большинство опор было установлено ещё в советский период, и значительная их часть давно устарела и требует замены.
По словам Елены Бастрыкиной, генерального директора МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения», на сегодняшний день 59 опор признаны аварийными и нуждаются в немедленном демонтаже и установке новых. В первую очередь планируется заменить 11 опор на улице Рылеева, 7 — на Пионерской, 6 — также на Пионерской (вероятно, в другом её районе), 5 — на Мичуринской, 4 — на Воронежской, 2 — на Красноармейской и 1 — на улице Тулиновской.
Максим Косенков поручил разработать системный и поэтапный план замены опор с учётом степени износа и приоритетности. Он подчеркнул, что обновление должно вестись не эпизодически, а планомерно и ежегодно, чтобы обеспечить безопасность и надлежащее освещение городских улиц.
Фото: скрин с видео пресс-службы администрации Тамбова
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