В Тамбове ужесточат контроль за земляными работами и состояние инженерных объектов Комментариев: 0



Как отметили в мэрии, за последние годы удалось существенно сократить число несанкционированных или затянутых раскопок. Теперь информация обо всех подобных работах публикуется на официальном сайте администрации и находится под постоянным контролем. Однако практика показывает, что ряд организаций продолжает допускать нарушения, что требует более жёстких мер воздействия.



Дополнительно на совещании обсуждалось состояние объектов люкового хозяйства в городе — дорожных и канализационных люков, дождеприёмных решёток и других инженерных сооружений. Результаты недавнего городского объезда выявили значительное количество неисправных объектов. Только на участке улицы Октябрьской между Карла Маркса и Советской зафиксировано 23 проблемных точки, включая пять аварийных люков и одну неисправную ливнёвку.



В северной части города ситуация с ливневой канализацией остаётся наиболее острой. Там были выявлены множественные неисправности, в том числе на участках, где система водоотведения традиционно перегружена или не работает должным образом. Власти заявили, что устранение таких нарушений должно занимать не более трёх суток.



Ресурсоснабжающим и подрядным организациям рекомендовано ускорить темпы работ. В случае неисполнения предписаний, им будут грозить штрафы. Более того, обсуждается возможность взыскания сумм штрафов напрямую с ответственных сотрудников или подрядчиков, если нарушения допущены по их вине.



Меры, по мнению администрации, направлены на повышение дисциплины среди коммунальных служб и подрядчиков, а также на улучшение общего состояния городской инфраструктуры.



Фото: Михаил Карасев Власти Тамбова намерены усилить административную ответственность за нарушения правил благоустройства при проведении земляных работ. Об этом было объявлено 21 июля на оперативном совещании в администрации города. Глава администрации Максим Косенков предложил назначать максимальные штрафы — до 100 тысяч рублей — за грубые нарушения, такие как отсутствие ограждений, затягивание сроков или некачественное восстановление благоустройства после раскопок.Как отметили в мэрии, за последние годы удалось существенно сократить число несанкционированных или затянутых раскопок. Теперь информация обо всех подобных работах публикуется на официальном сайте администрации и находится под постоянным контролем. Однако практика показывает, что ряд организаций продолжает допускать нарушения, что требует более жёстких мер воздействия.Дополнительно на совещании обсуждалось состояние объектов люкового хозяйства в городе — дорожных и канализационных люков, дождеприёмных решёток и других инженерных сооружений. Результаты недавнего городского объезда выявили значительное количество неисправных объектов. Только на участке улицы Октябрьской между Карла Маркса и Советской зафиксировано 23 проблемных точки, включая пять аварийных люков и одну неисправную ливнёвку.В северной части города ситуация с ливневой канализацией остаётся наиболее острой. Там были выявлены множественные неисправности, в том числе на участках, где система водоотведения традиционно перегружена или не работает должным образом. Власти заявили, что устранение таких нарушений должно занимать не более трёх суток.Ресурсоснабжающим и подрядным организациям рекомендовано ускорить темпы работ. В случае неисполнения предписаний, им будут грозить штрафы. Более того, обсуждается возможность взыскания сумм штрафов напрямую с ответственных сотрудников или подрядчиков, если нарушения допущены по их вине.Меры, по мнению администрации, направлены на повышение дисциплины среди коммунальных служб и подрядчиков, а также на улучшение общего состояния городской инфраструктуры.Фото: Михаил Карасев



