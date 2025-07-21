|
В Тамбове продолжают устанавливать архитектурную подсветку: новые объекты и расходы
Вчера, 12:05
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове продолжается реализация программы по установке архитектурно-художественной подсветки, придающей городским зданиям выразительный облик в вечернее время. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Косенков.
Недавно завершены работы по установке декоративной иллюминации на здании по адресу Студенецкая набережная, 23, где расположен один из корпусов лицея № 29. Следующим объектом станет здание комитета архитектуры и градостроительства на улице Карла Маркса, 146 — здесь монтаж подсветки уже начался.
Проект реализуется в рамках муниципальной программы благоустройства. Финансирование на два последних объекта составило 4,12 миллиона рублей. Заказчиком выступает АО «ОРЭС – Тамбов».
Ранее архитектурную подсветку установили на двух корпусах лицея № 6, расположенных на улице Советской. На главном здании по адресу дом 89 было смонтировано 199 прожекторов, что обошлось в 946 тысяч рублей. Второй корпус по адресу дом 110 оснастили 175 светильниками, потратив 786 тысяч рублей. Работы выполнила индивидуальный предприниматель О.С. Добрикова.
По мнению городских властей, такие проекты не только повышают эстетическую привлекательность городской среды, но и освежают визуальное восприятие исторических зданий, особенно в тёмное время суток.
Фото: администрация города Тамбова
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.