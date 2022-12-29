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Рабочие монтируют подсветку для тамбовской филармонии
Вчера, 11:26
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Рабочие приступили к последнему этапу реконструкции тамбовской филармонии. Всего на её фасаде смонтируют 430 метров линейной подсветки и 450 светильников и прожекторов. По информации пресс-службы Правительства Тамбовской области, сейчас оборудование устанавливает бригада из 25 человек.
Одновременно с монтажными работами строители обустраивают крыльцо главного входа здания. Также у филармонии убрали забор, вызывавший недовольство многих горожан. В настоящее время работы находятся на контроле у регионального министерства градостроительства и архитектуры и должны завершиться к концу 2023-го года.
После реконструкции и строительства дополнительных конструктивных элементов внутри, в концертных залах, пройдут отделочные работы. Специалисты смонтируют инженерные сети и оборудование.
– По проекту предусмотрено увеличение площади филармонии. В ней появятся три новых зала: главный — на 1 048 мест, малый, рассчитанный на 300 зрителей, и камерный — на 99 мест. Также здесь разместится первый в Тамбовской области музыкальный театр. В залах будет оборудована сцена-трансформер, установлено современное световое и звуковое оборудование, а также система видеопоказа, – отметили в пресс-службе Правительства Тамбовской области.
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