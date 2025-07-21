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В Цну под Тамбовом обнаружили сброс мутных и пахнущих стоков
Сегодня, 09:48
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22 июля инспектор министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области провёл выездную проверку по сигналу, опубликованному в социальной сети «ВКонтакте». Поводом послужила информация о возможном сбросе загрязнённых сточных вод в реку Цну в районе Саратовского железнодорожного моста.
В ходе осмотра на месте подтвердилось наличие признаков загрязнения. Примерно в 100 метрах выше по течению от моста, с правого берега в Цну впадает ручей, вода в котором вызывает обеспокоенность специалистов: она имеет коричневатый оттенок, пенится и издаёт характерный специфический запах, указывающий на возможное присутствие химических или органических примесей.
Сотрудники регионального минэкологии зафиксировали ситуацию и собрали первичные материалы. Ожидается проведение лабораторных анализов проб воды, чтобы установить состав загрязнения и его возможное происхождение. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших мерах — в том числе о привлечении виновных лиц к ответственности, если сброс окажется незаконным.
Проблема загрязнения рек остаётся актуальной для региона. Власти призывают жителей сообщать обо всех подозрительных случаях в природной среде, чтобы оперативно реагировать и предотвращать экологические правонарушения.
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