В Тамбовской области возбуждено дело о мошенничестве при поставке льготных лекарств для пациентов с редкими заболеваниями Комментариев: 0



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в 2025 году по государственному контракту на сумму свыше 1,5 миллиона рублей в регион было поставлено лекарственное средство с признаками подделки. В частности, были выявлены расхождения между сроками годности и серийными номерами, указанными на заводской упаковке и на ампулах. Кроме того, индивидуальные герметичные пакеты не содержали необходимых маркировок, что вызывает сомнения в подлинности и качестве препарата.



С учётом серьёзности выявленных нарушений прокуратура передала материалы в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время расследование находится под контролем прокуратуры.



Подобные случаи особенно тревожны, учитывая, что речь идёт о лекарствах, жизненно необходимых для пациентов с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Нарушения при их поставке могут повлечь не только юридическую ответственность, но и прямую угрозу здоровью и жизни людей.



Власти региона и надзорные органы обещают тщательно отслеживать ход следствия и не допустить аналогичных инцидентов в будущем.



Фото: прокуратура Тамбовской области Рассказовская межрайонная прокуратура Тамбовской области выявила серьёзные нарушения при поставке лекарственных препаратов для граждан, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями. Проверка проводилась в рамках надзора за исполнением законодательства о лекарственном обеспечении льготных категорий населения.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в 2025 году по государственному контракту на сумму свыше 1,5 миллиона рублей в регион было поставлено лекарственное средство с признаками подделки. В частности, были выявлены расхождения между сроками годности и серийными номерами, указанными на заводской упаковке и на ампулах. Кроме того, индивидуальные герметичные пакеты не содержали необходимых маркировок, что вызывает сомнения в подлинности и качестве препарата.С учётом серьёзности выявленных нарушений прокуратура передала материалы в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время расследование находится под контролем прокуратуры.Подобные случаи особенно тревожны, учитывая, что речь идёт о лекарствах, жизненно необходимых для пациентов с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Нарушения при их поставке могут повлечь не только юридическую ответственность, но и прямую угрозу здоровью и жизни людей.Власти региона и надзорные органы обещают тщательно отслеживать ход следствия и не допустить аналогичных инцидентов в будущем.Фото: прокуратура Тамбовской области



