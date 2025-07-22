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КПРФ выступила против отчета главы администрации Тамбова

Сегодня, 09:54
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КПРФ выступила против отчета главы администрации ТамбоваНа внеочередном заседании Тамбовской городской Думы глава администрации Максим Косенков представил отчет о результатах работы исполнительной власти. Большинство депутатов поддержали представленный доклад, однако фракция КПРФ выразила несогласие.

От лица коммунистов выступил руководитель фракции Артём Александров. Он подчеркнул, что отчет подводит не только итоги 2024 года, но и всего пятилетнего срока работы администрации и депутатов седьмого созыва.

Среди основных претензий КПРФ — отсутствие подвижек в вопросе возвращения прямых выборов главы администрации. Александров напомнил, что это обещание было ключевым в предвыборной кампании 2020 года, но за пять лет так и не было реализовано, несмотря на изменения в федеральном законодательстве.

Оппозиционеры также обратили внимание на ухудшение демографической ситуации. По словам Александрова, численность населения города за год сократилась примерно на две тысячи человек — с 261 до 254 тысяч. Это, по мнению депутата, связано с падением рождаемости и ростом смертности.

КПРФ выразила обеспокоенность и финансовыми показателями. Несмотря на увеличение бюджета на 10% по сравнению с 2022 годом, с учетом инфляции, достигшей 30%, фактически, отмечается сокращение возможностей бюджета на 20%. Средняя заработная плата, указанная в отчетах, по мнению коммунистов, не отражает реальную картину.

Критике подверглось и состояние жилищного строительства: объем ввода жилья в 2024 году снизился почти на 18%. Отмечены проблемы с инфраструктурой в новых районах, включая перебои с водоснабжением и угрозу нехватки мощностей для электроснабжения.

Депутат напомнил о невыполненном обещании вернуть городской власти полномочия в сфере градостроительства. По его словам, это лишает город возможности самостоятельно решать вопросы развития территорий.

Кроме того, фракция указала на неудачные проекты благоустройства — в частности, на примеры с территорией у ДК «Авангард», сквером «Семейный» и неудовлетворительным состоянием внутриквартальных дорог и мостов. Особое внимание было уделено обрушившемуся пешеходному мосту на улице Московской.

В числе претензий — бездействие в отношении недобросовестных подрядчиков. Так, ООО «Пандора Групп», несмотря на уголовное дело, продолжает работу под новым названием.

КПРФ также подняла тему концессионной модели управления водоснабжением, заявив, что работа «РКС-Тамбов» не претерпела улучшений. Отдельно упоминались жалобы жителей на благоустройство дворов, в том числе на улице Чичканова.

Заключая выступление, Артём Александров выразил сожаление по поводу отсутствия прогресса в сохранении исторического облика города и предложил направлять средства от продажи объектов культурного наследия на их восстановление. Он подчеркнул, что если власти дают обещания, они должны быть выполнены. КПРФ, по его словам, осознаёт и свою ответственность, надеясь на конструктивный диалог.
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