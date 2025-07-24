В Тамбовской области предложено увеличить выплату контрактникам до 1,1 миллиона рублей Комментариев: 0



Пресс-служба Облдумы сообщила, что врио главы региона Евгений Первышов внёс на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение суммы до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Эта мера направлена на усиление социальной поддержки граждан, подписывающих контракт на срок от одного года и более для участия в выполнении задач в рамках специальной военной операции (СВО) на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.



Предложение касается российских граждан, проходящих службу по контракту в Вооружённых силах РФ и в подразделениях Росгвардии. В случае принятия закона, увеличение выплаты позволит повысить привлекательность службы по контракту и укрепить мотивацию тех, кто принимает решение участвовать в СВО на добровольной основе.



Что касается иностранных граждан, проходящих отбор на военную службу через пункты на территории Тамбовской области, для них размер единовременной выплаты останется на текущем уровне — 600 тысяч рублей.



Инициатива находится на стадии обсуждения, однако уже получила поддержку в профильном комитете, что говорит о высокой вероятности её утверждения в ближайшее время. 23 июля в Тамбовской областной Думе состоялось заседание комитета по труду и социальной политике, в ходе которого обсуждался размер региональной единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Вооружёнными силами РФ. На данный момент сумма выплаты составляет 600 тысяч рублей, однако власти региона намерены существенно повысить эту поддержку.Пресс-служба Облдумы сообщила, что врио главы региона Евгений Первышов внёс на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение суммы до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Эта мера направлена на усиление социальной поддержки граждан, подписывающих контракт на срок от одного года и более для участия в выполнении задач в рамках специальной военной операции (СВО) на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.Предложение касается российских граждан, проходящих службу по контракту в Вооружённых силах РФ и в подразделениях Росгвардии. В случае принятия закона, увеличение выплаты позволит повысить привлекательность службы по контракту и укрепить мотивацию тех, кто принимает решение участвовать в СВО на добровольной основе.Что касается иностранных граждан, проходящих отбор на военную службу через пункты на территории Тамбовской области, для них размер единовременной выплаты останется на текущем уровне — 600 тысяч рублей.Инициатива находится на стадии обсуждения, однако уже получила поддержку в профильном комитете, что говорит о высокой вероятности её утверждения в ближайшее время.



