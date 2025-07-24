Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

«Новые люди» Тамбова превратят Родину неваляшки в драйвовую столицу региона

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области

В Совете Федерации ожидаются перестановки после выборов в Тамбовской и Курской областях

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной

Концерт «Героям нашей земли» прошёл в госпитале для ветеранов в Тамбове

Ночная атака дронов на Тамбовскую область отражена

В Тамбовской области досрочные выборы губернатора пройдут 14 сентября 2025 года

» » В Тамбовской области предложено увеличить выплату контрактникам до 1,1 миллиона рублей

В Тамбовской области предложено увеличить выплату контрактникам до 1,1 миллиона рублей

Вчера, 11:50
Комментариев: 0
Версия для печати
23 июля в Тамбовской областной Думе состоялось заседание комитета по труду и социальной политике, в ходе которого обсуждался размер региональной единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Вооружёнными силами РФ. На данный момент сумма выплаты составляет 600 тысяч рублей, однако власти региона намерены существенно повысить эту поддержку.

Пресс-служба Облдумы сообщила, что врио главы региона Евгений Первышов внёс на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение суммы до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Эта мера направлена на усиление социальной поддержки граждан, подписывающих контракт на срок от одного года и более для участия в выполнении задач в рамках специальной военной операции (СВО) на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.

Предложение касается российских граждан, проходящих службу по контракту в Вооружённых силах РФ и в подразделениях Росгвардии. В случае принятия закона, увеличение выплаты позволит повысить привлекательность службы по контракту и укрепить мотивацию тех, кто принимает решение участвовать в СВО на добровольной основе.

Что касается иностранных граждан, проходящих отбор на военную службу через пункты на территории Тамбовской области, для них размер единовременной выплаты останется на текущем уровне — 600 тысяч рублей.

Инициатива находится на стадии обсуждения, однако уже получила поддержку в профильном комитете, что говорит о высокой вероятности её утверждения в ближайшее время.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбовской области увеличили выплаты для военнослужащих-контрактников

В области введут дополнительные выплаты для участников СВО

Более шести тысяч родителей получают повышенную пенсию

Участникам СВО утвердили новые меры поддержки

По решению Максима Егорова всем мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей

Успейте подать заявление на единовременную выплату из средств материнского ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбовской области предложено увеличить выплату контрактникам до 1,1 миллиона рублей

Вчера, 11:50
0
23 июля в Тамбовской областной Думе состоялось заседание комитета по труду и социальной политике, в ходе которого обсуждался размер региональной единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Вооружёнными силами РФ. На данный момент сумма выплаты составляет 600 тысяч рублей,

В Тамбовской области резко выросло число пострадавших от укусов клещей

Вчера, 11:40
0
С начала текущего сезона в медицинские учреждения Тамбовской области с жалобами на укусы клещей обратились 3 625 человек, включая 1 105 детей. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было

В Тамбове вновь сменится подрядчик на ремонте моста-плотины через Цну

Вчера, 11:26
0
Контракт с подрядной организацией ООО «Самара-Стройком», выполнявшей капитальный ремонт моста-плотины на реке Цне в районе Пригородного леса в Тамбове, будет расторгнут. Об этом сообщил региональный Минэкологии по итогам совещания, состоявшегося 24 июля под руководством врио заместителя главы

«Новые люди» Тамбова превратят Родину неваляшки в драйвовую столицу региона

24 июля 2025
0
Котовск готовится принять тысячи гостей на первом межрегиональном авто-фестивале.

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

24 июля 2025
0
Бывший глава Тамбовской области Максим Егоров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили официальные источники, уточнив, что в настоящее время с Егорова проводятся следственные действия.

КПРФ выступила против отчета главы администрации Тамбова

24 июля 2025
0
На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы глава администрации Максим Косенков представил отчет о результатах работы исполнительной власти. Большинство депутатов поддержали представленный доклад, однако фракция КПРФ выразила несогласие.

Власти Никифоровского округа обязаны выплатить 28,6 млн рублей за загрязнение почвы

24 июля 2025
0
Верховный суд России отказал администрации Никифоровского муниципального округа Тамбовской области в передаче кассационной жалобы по делу о возмещении экологического ущерба, причинённого несанкционированной свалкой в районе посёлка Дмитриевка. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном

В Цну под Тамбовом обнаружили сброс мутных и пахнущих стоков

23 июля 2025
0
22 июля инспектор министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области провёл выездную проверку по сигналу, опубликованному в социальной сети «ВКонтакте». Поводом послужила информация о возможном сбросе загрязнённых сточных вод в реку Цну в районе Саратовского железнодорожного моста.

В Тамбове ужесточат контроль за земляными работами и состояние инженерных объектов

23 июля 2025
0
Власти Тамбова намерены усилить административную ответственность за нарушения правил благоустройства при проведении земляных работ. Об этом было объявлено 21 июля на оперативном совещании в администрации города. Глава администрации Максим Косенков предложил назначать максимальные штрафы — до 100

В Котовске расторгают концессию с «Компьюлинк»

23 июля 2025
0
На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области стало известно, что в ближайшее время в Котовске будет официально расторгнуто концессионное соглашение с компанией ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО». Как сообщил исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Константин Шульгин, уже

Тамбовская область вошла в аутсайдеры ипотечного рейтинга

22 июля 2025
0
Тамбовская область заняла 78-е место из 85 в рейтинге регионов по уровню развития ипотечного кредитования. Исследование, подготовленное «РИА Новости», показало, что в 2024–2025 годах ипотечный рынок в России переживает серьёзный спад. Среди ключевых причин — жёсткая денежно-кредитная политика

Глава Тамбовской области заявил о дополнительных мерах против оттока населения и низких зарплат

22 июля 2025
0
Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов во второй раз за месяц публично поднял вопрос массового оттока жителей из региона. Выступая 21 июля на оперативном совещании, он вновь подчеркнул, что основной причиной миграции трудоспособного населения остаются низкие заработные платы — как в

В Тамбове продолжают устанавливать архитектурную подсветку: новые объекты и расходы

22 июля 2025
0
В Тамбове продолжается реализация программы по установке архитектурно-художественной подсветки, придающей городским зданиям выразительный облик в вечернее время. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Косенков.

Россельхозбанк презентовал инструменты поддержки АПК на выставке «День Тамбовского поля-2025»

21 июля 2025
0
II Межрегиональная агропромышленная выставка-форум «День Тамбовского поля – 2025» является активной площадкой для обсуждения ключевых задач отрасли и диалога между государством и бизнесом. Россельхозбанк (РСХБ) традиционно выступил участником мероприятия. Центральным событием деловой программы

В Тамбове началась реставрация мемориала «Вечный огонь» спустя 55 лет после открытия

21 июля 2025
0
В Тамбове стартовали работы по реставрации мемориального комплекса «Вечный огонь», посвящённого воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Этот памятник был открыт в честь 25-летия Победы и с тех пор стал одним из главных символов памяти в городе.

В Тамбове насчитали более 14 тысяч опор освещения: почти 60 подлежат срочной замене

20 июля 2025
0
Власти Тамбова провели учет опор уличного освещения: по данным, опубликованным главой городской администрации Максимом Косенковым, в областном центре насчитывается 14 363 опоры. Из них 7 958 — железобетонные, 4 150 — металлические и 2 255 — деревянные.

В Тамбовской области запретили купание в 17 водоёмах из-за несоответствия санитарным нормам

20 июля 2025
0
Согласно последним данным управления Роспотребнадзора по Тамбовской области на 16 июля, из 45 исследованных водоёмов в регионе 17 не соответствуют санитарным требованиям. В связи с этим в указанных местах временно запрещено купание, поскольку вода там представляет потенциальную угрозу для здоровья

В Тамбове зарегистрированы списки шести партий на выборы в городскую Думу

20 июля 2025
0
На заседании избирательной комиссии Тамбовской области, прошедшем 18 июля, были подведены промежуточные итоги текущей избирательной кампании и принято решение о регистрации списков шести партий, которые выдвинули своих кандидатов на выборы в Тамбовскую городскую Думу восьмого созыва. Информацией об

В Тамбове продлили режим повышенной готовности из-за состояния мостов

19 июля 2025
0
Глава администрации Тамбова внёс изменения в постановление о введении режима повышенной готовности: если ранее этот режим действовал с 10 по 17 июля, то теперь срок его действия в документе не указан, то есть фактически продлён на неопределённое время.

В Тамбовской области пресечена попытка диверсии на объекте энергетики

19 июля 2025
0
В Тамбовской области сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в попытке организовать диверсию на объекте энергетической инфраструктуры. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативные действия были проведены силами Центра по

В ОМВД «Тамбовский» назначен новый начальник – полковник полиции Дмитрий Бодров

19 июля 2025
0
В отделе МВД России «Тамбовский» официально представлен новый руководитель — полковник полиции Дмитрий Бодров. До недавнего времени он возглавлял ОМВД по городу Котовску. Представление прошло при участии начальника УМВД России по Тамбовской области Николая Скокова, который отметил как
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, белгород, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги