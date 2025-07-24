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В Тамбовской области предложено увеличить выплату контрактникам до 1,1 миллиона рублей
Вчера, 11:50
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23 июля в Тамбовской областной Думе состоялось заседание комитета по труду и социальной политике, в ходе которого обсуждался размер региональной единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Вооружёнными силами РФ. На данный момент сумма выплаты составляет 600 тысяч рублей, однако власти региона намерены существенно повысить эту поддержку.
Пресс-служба Облдумы сообщила, что врио главы региона Евгений Первышов внёс на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение суммы до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Эта мера направлена на усиление социальной поддержки граждан, подписывающих контракт на срок от одного года и более для участия в выполнении задач в рамках специальной военной операции (СВО) на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.
Предложение касается российских граждан, проходящих службу по контракту в Вооружённых силах РФ и в подразделениях Росгвардии. В случае принятия закона, увеличение выплаты позволит повысить привлекательность службы по контракту и укрепить мотивацию тех, кто принимает решение участвовать в СВО на добровольной основе.
Что касается иностранных граждан, проходящих отбор на военную службу через пункты на территории Тамбовской области, для них размер единовременной выплаты останется на текущем уровне — 600 тысяч рублей.
Инициатива находится на стадии обсуждения, однако уже получила поддержку в профильном комитете, что говорит о высокой вероятности её утверждения в ближайшее время.
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