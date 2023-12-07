В области введут дополнительные выплаты для участников СВО Комментариев: 0



В настоящее время действующий Закон предусматривает выдачу единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, заключившим контракт на военную службу, проживающим на территории Тамбовской области, а также военнослужащим, прибывшим из других регионов РФ для службы по призыву в воинских частях на территории Тамбовской области и также заключившим контракт.



Теперь предложено предоставить право на указанную единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей также мобилизованным, проходящим военную службу по мобилизации и заключившим контракт на военную службу. Закон был одобрен депутатами сразу в двух чтениях. Новые нормы закона будут применяться к правоотношениям, возникшим с 21 сентября 2022 года. Об этом сообщили в областной Думе.



Фото: sfr.gov.ru Депутаты на внеочередном заседании Тамбовской областной Думы рассмотрели предложенный законопроект, касающийся поддержки участников специальной военной операции. Предложено внести изменения, включающие дополнительные стимулирующие выплаты на региональном уровне за счет средств областного бюджета. Такие выплаты будут предоставляться лицам, которые были призваны военным комиссариатом Тамбовской области для прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженные Силы РФ и заключили контракт на военную службу.В настоящее время действующий Закон предусматривает выдачу единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, заключившим контракт на военную службу, проживающим на территории Тамбовской области, а также военнослужащим, прибывшим из других регионов РФ для службы по призыву в воинских частях на территории Тамбовской области и также заключившим контракт.Теперь предложено предоставить право на указанную единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей также мобилизованным, проходящим военную службу по мобилизации и заключившим контракт на военную службу. Закон был одобрен депутатами сразу в двух чтениях. Новые нормы закона будут применяться к правоотношениям, возникшим с 21 сентября 2022 года. Об этом сообщили в областной Думе.Фото: sfr.gov.ru



