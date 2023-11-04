Более шести тысяч родителей получают повышенную пенсию Комментариев: 0



Эти доплаты предоставляются родителям до достижения их детьми совершеннолетия, независимо от того, учатся ли они и нуждаются в финансовой поддержке. Родители детей-студентов могут получать такие выплаты только во время учебы, и это право сохраняется до 23 лет возраста ребенка. Однако обязательным условием является отсутствие у иждивенца оплачиваемой работы. Если студент временно находится в академическом отпуске, родители-пенсионеры также имеют право на дополнительную выплату к своей страховой пенсии. В случае, если ребенок исключен из учебного заведения, переведен на заочное, вечернее или дистанционное обучение, или призван на военную службу, выплата приостанавливается.



Повышенная выплата к страховой пенсии устанавливается пенсионеру за каждого иждивенца, но не более чем за троих человек. Размер доплаты составляет 1/3 от суммы фиксированной выплаты, которая включена в состав каждой страховой пенсии, и на данный момент она равна 7567 рублей. Следовательно, доплата за одного иждивенца составляет 2522 рубля, за двоих - 5044 рубля, а за троих и более - 7567 рублей. За одного и того же ребенка оба родителя-пенсионера могут получать дополнительные выплаты. Пенсионеры, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми или детьми-студентами, обучающимися на очном отделении, имеют право на дополнительные выплаты к своей страховой пенсии. В Тамбовской области более шести тысяч пенсионеров воспользуются этой льготой, как сообщили в региональном отделении СФР.Эти доплаты предоставляются родителям до достижения их детьми совершеннолетия, независимо от того, учатся ли они и нуждаются в финансовой поддержке. Родители детей-студентов могут получать такие выплаты только во время учебы, и это право сохраняется до 23 лет возраста ребенка. Однако обязательным условием является отсутствие у иждивенца оплачиваемой работы. Если студент временно находится в академическом отпуске, родители-пенсионеры также имеют право на дополнительную выплату к своей страховой пенсии. В случае, если ребенок исключен из учебного заведения, переведен на заочное, вечернее или дистанционное обучение, или призван на военную службу, выплата приостанавливается.Повышенная выплата к страховой пенсии устанавливается пенсионеру за каждого иждивенца, но не более чем за троих человек. Размер доплаты составляет 1/3 от суммы фиксированной выплаты, которая включена в состав каждой страховой пенсии, и на данный момент она равна 7567 рублей. Следовательно, доплата за одного иждивенца составляет 2522 рубля, за двоих - 5044 рубля, а за троих и более - 7567 рублей. За одного и того же ребенка оба родителя-пенсионера могут получать дополнительные выплаты.



