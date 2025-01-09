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В Тамбовской области увеличили выплаты для военнослужащих-контрактников
Вчера, 11:41
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Депутаты Тамбовской областной Думы 10 января одобрили увеличение единовременной денежной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт.
Теперь сумма выплаты вырастет с 400 тысяч до 600 тысяч рублей. Нововведение распространяется на тех, кто заключит контракт с 1 января 2025 года. В совокупности с федеральной выплатой военнослужащие смогут получить до 1 миллиона рублей.
Кроме того, правительство РФ ранее утвердило размеры единовременных выплат при боевых травмах и увечьях. В случае тяжёлых травм сумма составит 3 миллиона рублей, за лёгкие травмы — 1 миллион рублей, а за иные повреждения — 100 тысяч рублей.
Решение направлено на усиление социальной поддержки военнослужащих и их семей.
Фото: tambov.er.ru
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