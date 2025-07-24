В Тамбове зафиксирован новый сброс фекальных стоков: Майский микрорайон утопает в зловонии Комментариев: 0



По информации минэкологии, источник загрязнения — канализационная насосная станция, находящаяся в ведении ООО «РКС-Тамбов». Станция функционирует с серьёзными перебоями, в результате чего фекальные воды попадают в ливневую систему и окружающий ландшафт. Специалисты уже отобрали пробы воды выше и ниже точки сброса. По их результатам будет принято решение о дальнейших мерах реагирования.



Жители Майского высказывают резкое недовольство. По их словам, зловоние в районе стоит неделями, и лужи фекалий образовали настоящее «озеро». Люди жалуются на невозможность открыть окна, резкий запах сероводорода и полное бездействие со стороны коммунальных и санитарных служб. «Это не просто неудобство — это угроза жизни и здоровью», — возмущаются горожане.



Проблема загрязнения сточными водами в Тамбове приобретает системный характер. Одним из самых резонансных случаев стал «фекальный потоп» на улице Бастионной, где из-за разрушения бесхозного коллектора произошло масштабное загрязнение. Тогда концессионер «РКС-Тамбов» отказался брать объект на баланс, мотивируя это экономическими убытками. Ответственность за происшествие до сих пор не установлена окончательно.



Тем временем, с 1 июля в Тамбове введены повышенные тарифы на услуги водоотведения. Горожане, платящие за коммунальные услуги, указывают на абсурд ситуации: при росте цен они продолжают страдать от антисанитарии и отсутствия контроля. «Мы платим за то, чтобы нас топило», — пишут пользователи в соцсетях.



Расследование экологических нарушений на улице Бастионной, где также произошло загрязнение реки Цны, продолжается. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже неоднократно требовал отчёт о ходе дела. Однако пока федеральные инстанции разбираются с прошлыми авариями, новые — как в Майском — продолжают разрастаться, оставляя жителей один на один с ядовитым запахом и равнодушием ответственных служб.



Фото: министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области

Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области зафиксировало очередной случай загрязнения окружающей среды в черте города. После многочисленных жалоб жителей микрорайона Майский инспектор ведомства выехал в район улиц Кедровой и Коломенской. Там был подтверждён факт незаконного сброса неочищенных сточных вод в ручей Ближний Колов, который впадает в реку Цну.По информации минэкологии, источник загрязнения — канализационная насосная станция, находящаяся в ведении ООО «РКС-Тамбов». Станция функционирует с серьёзными перебоями, в результате чего фекальные воды попадают в ливневую систему и окружающий ландшафт. Специалисты уже отобрали пробы воды выше и ниже точки сброса. По их результатам будет принято решение о дальнейших мерах реагирования.Жители Майского высказывают резкое недовольство. По их словам, зловоние в районе стоит неделями, и лужи фекалий образовали настоящее «озеро». Люди жалуются на невозможность открыть окна, резкий запах сероводорода и полное бездействие со стороны коммунальных и санитарных служб.— возмущаются горожане.Проблема загрязнения сточными водами в Тамбове приобретает системный характер. Одним из самых резонансных случаев стал «фекальный потоп» на улице Бастионной, где из-за разрушения бесхозного коллектора произошло масштабное загрязнение. Тогда концессионер «РКС-Тамбов» отказался брать объект на баланс, мотивируя это экономическими убытками. Ответственность за происшествие до сих пор не установлена окончательно.Тем временем, с 1 июля в Тамбове введены повышенные тарифы на услуги водоотведения. Горожане, платящие за коммунальные услуги, указывают на абсурд ситуации: при росте цен они продолжают страдать от антисанитарии и отсутствия контроля. «Мы платим за то, чтобы нас топило», — пишут пользователи в соцсетях.Расследование экологических нарушений на улице Бастионной, где также произошло загрязнение реки Цны, продолжается. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже неоднократно требовал отчёт о ходе дела. Однако пока федеральные инстанции разбираются с прошлыми авариями, новые — как в Майском — продолжают разрастаться, оставляя жителей один на один с ядовитым запахом и равнодушием ответственных служб.Фото: министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области



