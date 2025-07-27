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ЦУР Тамбовской области за неделю обработал более 1400 обращений жителей
Сегодня, 10:11
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С 19 по 25 июля Центр управления регионом (ЦУР) Тамбовской области обработал и направил на исполнение 1 465 обращений от граждан. Все сообщения поступили через комментарии и личные сообщения в официальных аккаунтах органов власти и государственных учреждений в социальных сетях.
Основной темой обращений стало благоустройство: жители сообщали о необходимости ухода за зелёными насаждениями, опиловке деревьев и состоянии общественных пространств. Также остро обсуждалась тема дорожной инфраструктуры — жители региона указывали на ямы, выбоины, интересовались сроками и объёмами дорожного ремонта.
Не менее актуальной остаётся сфера жилищно-коммунального хозяйства. В ЦУР поступили многочисленные жалобы на отсутствие горячей и холодной воды, плохое качество водоснабжения и аварии на инженерных сетях.
Наибольшую активность проявили жители Тамбова, Моршанска и Кирсанова. Граждане охотно используют доступные каналы связи с органами власти — в том числе официальные страницы в соцсетях и платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
Оставить сообщение можно несколькими способами:
-на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru;
-через виджеты на официальных сайтах региональных и муниципальных органов власти;
-с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе».
ЦУР продолжает ежедневно мониторить обращения и передавать их в профильные ведомства для оперативного реагирования. Власти подчёркивают важность участия жителей в выявлении и решении проблем, касающихся качества городской среды и работы коммунальных служб.
Фото: Алексей Бучнев
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