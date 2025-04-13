Жители Тамбовской области сообщили о более чем тысяче проблем через ЦУР: дороги, благоустройство и ЖКХ остаются в центре внимания Комментариев: 0



Как и прежде, главной темой обращений остаётся дорожное хозяйство. Тамбовчане жалуются на разрушенное асфальтовое покрытие, просят отремонтировать старые участки и построить новые дороги. Власти отмечают, что масштабный ремонт запланирован в рамках действующих программ, однако жители требуют более оперативного решения накопившихся проблем.



В числе других популярных тем — благоустройство. В преддверии Пасхи тамбовчане активнее стали обращаться с просьбами об опиловке деревьев, уборке территорий и приведении в порядок кладбищ. Не менее значимыми остаются вопросы ЖКХ: жители регулярно сообщают об отключении воды, неисправном отоплении и других коммунальных проблемах.



Ряд обращений уже принёс результат. Например, в Жердевском округе, после жалобы на повреждённое резиновое покрытие детской площадки в селе Бурнак, были проведены восстановительные работы. Также по заявке горожан оперативно ликвидировали свалку, образовавшуюся после субботника на улице Рязанской возле ДК «Строитель». Скопившиеся ветки и мусор были вывезены по распоряжению Комитета благоустройства.



ЦУР напоминает, что каждый житель может сообщить о проблеме через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», доступное на портале госуслуг. Также обращения принимаются через специальные виджеты на сайтах местных администраций и в социальных сетях.



Система «Инцидент Менеджмент» позволяет оперативно передавать запросы граждан в ответственные органы, а главное — контролировать сроки и качество их исполнения. С 5 по 11 апреля Центр управления регионом Тамбовской области (ЦУР) принял и передал в соответствующие инстанции 1025 обращений от жителей. Сообщения поступали в личные сообщения и комментарии на официальных страницах органов власти и учреждений в социальных сетях.Как и прежде, главной темой обращений остаётся дорожное хозяйство. Тамбовчане жалуются на разрушенное асфальтовое покрытие, просят отремонтировать старые участки и построить новые дороги. Власти отмечают, что масштабный ремонт запланирован в рамках действующих программ, однако жители требуют более оперативного решения накопившихся проблем.В числе других популярных тем — благоустройство. В преддверии Пасхи тамбовчане активнее стали обращаться с просьбами об опиловке деревьев, уборке территорий и приведении в порядок кладбищ. Не менее значимыми остаются вопросы ЖКХ: жители регулярно сообщают об отключении воды, неисправном отоплении и других коммунальных проблемах.Ряд обращений уже принёс результат. Например, в Жердевском округе, после жалобы на повреждённое резиновое покрытие детской площадки в селе Бурнак, были проведены восстановительные работы. Также по заявке горожан оперативно ликвидировали свалку, образовавшуюся после субботника на улице Рязанской возле ДК «Строитель». Скопившиеся ветки и мусор были вывезены по распоряжению Комитета благоустройства.ЦУР напоминает, что каждый житель может сообщить о проблеме через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», доступное на портале госуслуг. Также обращения принимаются через специальные виджеты на сайтах местных администраций и в социальных сетях.Система «Инцидент Менеджмент» позволяет оперативно передавать запросы граждан в ответственные органы, а главное — контролировать сроки и качество их исполнения.



