В Тамбове завершён демонтаж Замятинского моста Комментариев: 0



Параллельно с этим были проведены укрепительные мероприятия на расположенном поблизости пешеходно-транспортном мосту, который сохранил целостность. Однако, как подчеркнул Косенков, теперь основной задачей становится наведение полного порядка на месте снесённого сооружения. В первую очередь это касается уборки строительного мусора, арматуры, бетона и приведения в порядок береговой зоны. На все работы глава города дал ровно 10 дней.



Также обсуждалась дальнейшая судьба уцелевшего моста и возможность строительства нового пешеходного перехода на месте демонтированного объекта. Косенков поручил профильным службам подготовить несколько проработанных вариантов, включая расчёты стоимости, чтобы при необходимости запрашивать поддержку из регионального бюджета.



«Сегодня это дорогостоящие проекты, и мы должны ясно понимать, что для города важнее всего в ближайшей перспективе», — отметил градоначальник. Он также выразил надежду, что сразу после совещания начнётся проработка проектных предложений по реконструкции другого важного мостового сооружения — моста через реку Студенец.



Дополнительно Косенков поручил провести анализ состояния всех мостов Тамбова с точки зрения транспортной безопасности и технической надёжности. По его словам, нужно грамотно расставить приоритеты и выстроить план по модернизации и ремонту мостовой инфраструктуры в целом.



Фото: администрация города Тамбова На минувшей неделе в Тамбове прошло выездное совещание, посвящённое демонтажу разрушенного Замятинского моста через Рассказовское шоссе. Как сообщил глава администрации города Максим Косенков на еженедельной планёрке, работы по разбору аварийного объекта уже завершены. Большая часть конструкций и строительных элементов демонтирована и вывезена с территории.Параллельно с этим были проведены укрепительные мероприятия на расположенном поблизости пешеходно-транспортном мосту, который сохранил целостность. Однако, как подчеркнул Косенков, теперь основной задачей становится наведение полного порядка на месте снесённого сооружения. В первую очередь это касается уборки строительного мусора, арматуры, бетона и приведения в порядок береговой зоны. На все работы глава города дал ровно 10 дней.Также обсуждалась дальнейшая судьба уцелевшего моста и возможность строительства нового пешеходного перехода на месте демонтированного объекта. Косенков поручил профильным службам подготовить несколько проработанных вариантов, включая расчёты стоимости, чтобы при необходимости запрашивать поддержку из регионального бюджета.«Сегодня это дорогостоящие проекты, и мы должны ясно понимать, что для города важнее всего в ближайшей перспективе», — отметил градоначальник. Он также выразил надежду, что сразу после совещания начнётся проработка проектных предложений по реконструкции другого важного мостового сооружения — моста через реку Студенец.Дополнительно Косенков поручил провести анализ состояния всех мостов Тамбова с точки зрения транспортной безопасности и технической надёжности. По его словам, нужно грамотно расставить приоритеты и выстроить план по модернизации и ремонту мостовой инфраструктуры в целом.Фото: администрация города Тамбова



