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» » «РКС-Тамбов» не смогло привлечь кредит на 300 млн рублей для модернизации водоканала

«РКС-Тамбов» не смогло привлечь кредит на 300 млн рублей для модернизации водоканала

Сегодня, 12:45
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Гарантирующий поставщик холодного водоснабжения и водоотведения в Тамбове — ООО «РКС-Тамбов», входящее в холдинг «Российские коммунальные системы», не смог выбрать банк для открытия кредитной линии с лимитом в 300 миллионов рублей. Как следует из информации, размещённой на портале госзакупок, тендер признан несостоявшимся из-за поступления только одной заявки. Новый конкурс на открытие кредитной линии пока не объявлен.

Начальная стоимость договора составляла 224,9 миллиона рублей при сроке действия не менее 1 095 дней (3 года). Максимальная процентная ставка ограничивалась ключевой ставкой Банка России с надбавкой в 5 процентных пунктов. Предполагалось, что привлечённые средства пойдут на выполнение обязательств в рамках концессионного соглашения с администрацией Тамбова, включая развитие сетей водоснабжения и водоотведения. Часть средств также планировалось направить на текущие нужды предприятия — выплату зарплат, погашение задолженностей и другие обязательные расходы.

Несмотря на финансовые затруднения, «РКС-Тамбов» продолжает реализацию отдельных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры. В частности, до конца 2025 года компания намерена инвестировать более 50 миллионов рублей в обновление илоуплотнителя на городских очистных сооружениях. Ремонт предполагает замену бетонных и металлических конструкций, трубопроводов и автоматизацию процессов илоочистки. Эти меры направлены на повышение энергоэффективности и улучшение качества очистки сточных вод.

Напомним, концессионное соглашение между администрацией Тамбова и холдингом «РКС» было заключено в 2021 году сроком на 30 лет. Согласно договору, объём заявленных инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры города составляет 4,1 миллиарда рублей, ещё 8,8 миллиарда — на обновление основных производственных фондов.

Ожидается, что «РКС-Тамбов» объявит новый тендер на кредитное финансирование, поскольку модернизация сетей водоснабжения остаётся приоритетной задачей в рамках долгосрочных обязательств перед городом.
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