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ИТ-парк Тамбовской области стал региональным оператором «Сколково» и получил доступ к федеральным мерам поддержки
Сегодня, 14:05
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ИТ-парк Тамбовской области официально получил статус регионального оператора Фонда «Сколково», что открывает перед местными инновационными компаниями и стартапами широкие возможности для роста и развития. Это решение существенно укрепит позиции региона на карте высокотехнологичных проектов в России.
Теперь резиденты парка смогут воспользоваться целым рядом мер государственной поддержки. Среди них — участие в федеральной программе поддержки малого и среднего бизнеса, доступ к грантам на научные исследования и разработки, льготное финансирование, особые налоговые режимы, приоритет в госзакупках, а также упрощённая процедура привлечения иностранных специалистов.
На данный момент в регионе уже работает 12 компаний — резидентов Фонда «Сколково». Они ведут деятельность в ключевых отраслях высоких технологий: агро- и биотехнологии, энергоэффективность, финтех, образование, цифровой маркетинг, IT-решения, кибербезопасность, промышленный искусственный интеллект и анализ больших данных.
Председатель научно-технического совета ИТ-парка Сергей Юхачев отметил, что интеграция с «Сколково» создаёт новую систему эффективного взаимодействия между наукой, бизнесом и органами власти. Это станет драйвером для создания новых высокотехнологичных рабочих мест и формирования современной цифровой экономики региона.
ИТ-парк уже сегодня является важной площадкой для развития инноваций в Тамбовской области. Здесь налажено тесное сотрудничество между университетами, научными центрами и бизнесом, что способствует ускоренному внедрению цифровых решений в различных секторах экономики. Новый статус усиливает этот потенциал и даёт возможность региону выйти на новый уровень технологического развития.
Фото: vk.com/tmb_it/ IT-Парк | Тамбов
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