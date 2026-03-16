|
|
«Тамбовский хлебозавод» прекратил деятельность
«Тамбовский хлебозавод» на Лермонтовской прекратил работу. Об этом, со ссылкой на отдел продаж предприятия, сообщило деловое издание «Вердикт».
По словам сотрудников, накануне у завода был последний рабочий день, после чего печи остановили. Телефоны приёмной не отвечают, а на сайте предприятия информации о закрытии нет.
Согласно бухгалтерской отчётности, 2024 год ОАО «Тамбовский хлебозавод» закончило с убытком 11 млн рублей при выручке 459 млн рублей. До этого предприятие два года подряд показывало небольшую прибыль. По данным Rusprofile, численность работников сократилась с 387 человек в 2021 году до 319 в 2024-м.
С сентября 2024 года заводом руководит Оксана Шуняева.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
