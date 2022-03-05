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Налоговики хотят взыскать с хлебзавода 150 млн рублей
Сегодня, 10:37
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По итогам выездной проверки налоговая служба доначислила ОАО «Тамбовский хлебозавод» налогов на 151 млн руб. Предприятие должно было погасить долги до 3 марта.
В компании не признают долги перед налоговой службой и намерены оспорить решение.
Компания существует на Российском рынке с 1983 года. За это время ОАО «Тамбовский хлебозавод» прошел большой путь и стал одним из лидеров производства хлебобулочной продукции в Тамбовской области. На сегодняшний день ассортимент освоенной и выпускаемой продукции составляет более 30 наименований.
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