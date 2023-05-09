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» » В микрорайоне «Майский» началось строительство дорог

В микрорайоне «Майский» началось строительство дорог

Сегодня, 12:05
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В микрорайоне «Майский» началось строительство дорогСтроительство дорог в микрорайоне "Майский" в Тамбове уже началось. Ранее, в этом районе были выделены земельные участки для многодетных семей. По программе "Стимул" национального проекта "Жильё и городская среда" здесь планируется построить более 6,3 километров дорог к 2023 году. В соответствии с пресс-релизом городской администрации, в процессе заасфальтирования будет задействовано 12 улиц, включая Бондарскую, Челябинскую (от Счастливой до Курганской), проезды 1-й Тёплый, 2-й Тёплый, 2-й Добрый и другие участки.

В настоящее время работы ведутся на Челябинской, Курганской, 1-м Счастливом проезде. Рабочие готовят так называемое «корыто» для будущей дороги.
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