В Тамбове выявлен факт некачественного капремонта многоквартирных домов Комментариев: 0



В результате проведенной проверки стало ясно, что сроки завершения ремонта кровли дома, который должен был быть закончен до 20 ноября прошлого года, не были соблюдены. Кроме того, обнаружены были недостатки в качестве выполненных работ. Строители повредили краску и штукатурку на фасаде, также имелись проблемы с отливами и окнами с внешней стороны. Были обнаружены и другие нарушения.



Прокуратура уже ранее обратилась к подрядчику с требованием устранить данные нарушения, однако в установленный срок недостатки так и не были устранены. В связи с этой ситуацией было подано исковое заявление в суд, которое было рассмотрено и удовлетворено полностью.



На данный момент все гарантийные работы по исправлению недостатков успешно выполнены. В Тамбове прокуратурой была проведена проверка, основанная на обращениях местных жителей, которые сообщали о нарушениях в ходе капитального ремонта дома, расположенного на улице Интернациональной, 92.В результате проведенной проверки стало ясно, что сроки завершения ремонта кровли дома, который должен был быть закончен до 20 ноября прошлого года, не были соблюдены. Кроме того, обнаружены были недостатки в качестве выполненных работ. Строители повредили краску и штукатурку на фасаде, также имелись проблемы с отливами и окнами с внешней стороны. Были обнаружены и другие нарушения.Прокуратура уже ранее обратилась к подрядчику с требованием устранить данные нарушения, однако в установленный срок недостатки так и не были устранены. В связи с этой ситуацией было подано исковое заявление в суд, которое было рассмотрено и удовлетворено полностью.На данный момент все гарантийные работы по исправлению недостатков успешно выполнены.



