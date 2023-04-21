«Дворы Тамбовщины» в Тамбове выполнены с многочисленными нарушениями Комментариев: 0



Проверка прокуратуры, проведенная по запросу депутата Александрова и по просьбе местных жителей, выявила нарушения при реализации регионального проекта, а также отсутствие должного контроля со стороны заказчика. Контрольно-счетная палата города Тамбова также провела свою проверку, которая не только подтвердила факт наличия множественных нарушений, но и выявила дополнительные детали.



По данным Контрольно-счетной палаты, работы по благоустройству дворов выполнены только на 75,2% от суммы заключенного контракта. При проверке также не удалось обнаружить семь единиц неустановленных малых архитектурных форм, которые предположительно были переданы подрядчику на хранение, а также якобы закупленные саженцы зеленых насаждений, которые, по утверждению органов контроля, находятся в питомнике.



Однако, Контрольно-счетная палата отмечает важный факт, что направление средств на приобретение малых архитектурных форм и саженцев зеленых насаждений не подтверждает их использование на благоустройство дворовых территорий с целью обеспечения и повышения комфортности проживания граждан города Тамбова. После проведения проверки Контрольно-счетной палаты и прокуратуры, были подтверждены массовые нарушения при благоустройстве дворов города в рамках реализации проекта "Дворы Тамбовщины". Официально власти на городском и региональном уровне сообщили о завершении работ на всех дворовых территориях и общественных пространствах по состоянию на 1 января 2023 года, как указано в проекте отчета о работе Правительства области за прошлый год. Однако, ранее СМИ, включая наше издание, и депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров, неоднократно поднимали вопрос о нарушениях сроков и формальном принятии незавершенных работ.Проверка прокуратуры, проведенная по запросу депутата Александрова и по просьбе местных жителей, выявила нарушения при реализации регионального проекта, а также отсутствие должного контроля со стороны заказчика. Контрольно-счетная палата города Тамбова также провела свою проверку, которая не только подтвердила факт наличия множественных нарушений, но и выявила дополнительные детали.По данным Контрольно-счетной палаты, работы по благоустройству дворов выполнены только на 75,2% от суммы заключенного контракта. При проверке также не удалось обнаружить семь единиц неустановленных малых архитектурных форм, которые предположительно были переданы подрядчику на хранение, а также якобы закупленные саженцы зеленых насаждений, которые, по утверждению органов контроля, находятся в питомнике.Однако, Контрольно-счетная палата отмечает важный факт, что направление средств на приобретение малых архитектурных форм и саженцев зеленых насаждений не подтверждает их использование на благоустройство дворовых территорий с целью обеспечения и повышения комфортности проживания граждан города Тамбова.



