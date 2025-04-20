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Суд оставил под стражей гендиректора «Завком-Инжиниринг» по делу о хищении 14,7 млн рублей
Тамбовский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты генерального директора ООО «Завком-Инжиниринг» Александра Мачихина, оставив в силе решение о его заключении под стражу. Он, как и директор по внешнеэкономической деятельности АО «ЗАВКОМ» Максим Ткачёв, проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Оба руководителя были задержаны 8 апреля 2025 года после оперативных мероприятий на территории завода «Комсомолец». По версии следствия, с июля 2024 по март 2025 года они реализовали схему хищения бюджетных средств в рамках контракта с Тамбовским государственным техническим университетом. Общая стоимость соглашения составила 224,5 млн рублей, однако, как установили правоохранители, фактическая стоимость поставленного оборудования была занижена — ущерб бюджету оценивается в 14,7 млн рублей.
Ранее Ленинский районный суд Тамбова заключил обоих фигурантов под стражу до 3 июня. Попытки защиты изменить меру пресечения на более мягкую — включая внесение залога в 15 млн рублей — успехом не увенчались. Суд согласился с доводами следствия о риске вмешательства в ход расследования. У подозреваемых обнаружены заграничные паспорта, крупные суммы в иностранной валюте и деловые связи в Чехии и Китае.
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