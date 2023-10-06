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Уведомление по налогам - в электронном виде
6 октября 2023
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Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области сообщает, что в сентябре началась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2022 год. Срок уплаты земельного и транспортного налогов, налога на имущество физических лиц истекает 1 декабря 2023 года.
Налоговое уведомление включает сумму исчисленных налогов, сведения об объектах налогообложения, размер налоговых льгот, а также информацию, необходимую для перечисления налога в качестве единого налогового платежа в бюджетную систему Российской Федерации.
Уведомление направляется налогоплательщику почтовым отправлением по адресу его регистрации, через сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» или Единый портал государственных услуг.
Подключиться к Личному кабинету налогоплательщика можно с помощью логина и пароля, полученных в налоговом органе, а также дистанционно с помощью подтвержденной учетной записи Единого портала государственных слуг.
Для получения документа через портал госуслуг налогоплательщику необходимо подать заявление в налоговый орган через ЕПГУ, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью в программе Госключ.
В случае неполучения налогового уведомления, а также при обнаружении в нем некорректных данных, физическому лицу следует обратиться в налоговый орган через Личный кабинет налогоплательщика или электронный сервис «Обратиться в ФНС России», лично или через МФЦ, а также почтой.
Подробная информация о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов размещена на специальной промостранице сайта ФНС России «Налоговое уведомление 2023 года».
Отдел оказания государственных услуг
УФНС России по Тамбовской области.
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