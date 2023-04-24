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Срок подачи декларации о доходах истекает 2 мая
Вчера, 11:09
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УФНС России по Тамбовской области информирует, что срок подачи декларации о доходах, полученных в 2022 году, истекает 2 мая 2023 года.
Представить декларацию по форме № 3-НДФЛ необходимо, если в 2022 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею (в размере свыше 4 000 рублей, но менее 15 000 рублей), сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.
Декларацию также необходимо подать, в случае, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 года.
Отчитаться о полученных доходах также обязаны индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим налогообложения, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.
Форма декларации № 3-НДФЛ о доходах за 2022 год, порядок ее заполнения и электронный формат утверждены приказом ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ (в редакции от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@).
Налогоплательщики могут представить декларацию в налоговом органе по месту своего учета лично, почтовым отправлением с описью вложения, через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по телекоммуникационным каналам связи или через МФЦ.
Для заполнения налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ на сайте ФНС России размещена программа «Декларация».
Рекомендуем налогоплательщикам исполнить свою обязанность и отчитаться о полученных доходах в установленный законодательством срок.
Отдел оказания государственных услуг
УФНС России по Тамбовской области.
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