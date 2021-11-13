Имущественные налоги нужно заплатить до 1 декабря Комментариев: 0



Со 2 декабря налоговая инспекция будет предпринимать все меры, направленные на принудительное взыскание задолженности, установленные законодательством. Это и начисление пени за каждый день просрочки, и направление требований, и наложение ареста на лицевые счета и имущество должника.



Уведомление не направляется заказным письмом, если гражданин имеет Личный кабинет на сайте ФНС России (за исключением тех случаев, когда он сам попросил дублировать информацию в бумажном виде). Кроме того, уведомления не высылаются тем, кто имеет право на полное освобождение от налогов (к примеру, у пенсионера одна квартира, одна дача и 6 соток земли) и если сумма налогов меньше 100 рублей.



Поэтому если гражданин не подходите ни под одну из этих категорий, но владеет имуществом и не получил уведомление, необходимо в самое ближайшее время посетить налоговую инспекцию за дубликатом уведомления. Напоминаем, что каждые вторник и четверг рабочий день операционного зала продлен до 8 часов вечера.



Узнать размер начисленных налогов можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также в налоговом органе, предварительно записавшись на прием через официальный сайт ФНС России (



Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная информация (в т.ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для её проверки и актуализации также необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом: через «Личный кабинет для физических лиц», через сервис ФНС России «Обратиться в ФНС России», или в письменном виде через бокс.



В помощь налогоплательщикам на сайте ФНС России размещена новая



Телефон «горячей линии» по вопросам исчисления имущественных налогов в ИФНС России по г. Тамбову: 57-49-48, 57-49-35.



ИФНС России по г. Тамбову. 1 декабря - окончательный срок уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц, а также неудержанного налога на доходы физических лиц за 2020 год.Со 2 декабря налоговая инспекция будет предпринимать все меры, направленные на принудительное взыскание задолженности, установленные законодательством. Это и начисление пени за каждый день просрочки, и направление требований, и наложение ареста на лицевые счета и имущество должника.Уведомление не направляется заказным письмом, если гражданин имеет Личный кабинет на сайте ФНС России (за исключением тех случаев, когда он сам попросил дублировать информацию в бумажном виде). Кроме того, уведомления не высылаются тем, кто имеет право на полное освобождение от налогов (к примеру, у пенсионера одна квартира, одна дача и 6 соток земли) и если сумма налогов меньше 100 рублей.Поэтому если гражданин не подходите ни под одну из этих категорий, но владеет имуществом и не получил уведомление, необходимо в самое ближайшее время посетить налоговую инспекцию за дубликатом уведомления. Напоминаем, что каждые вторник и четверг рабочий день операционного зала продлен до 8 часов вечера.Узнать размер начисленных налогов можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также в налоговом органе, предварительно записавшись на прием через официальный сайт ФНС России ( www.nalog.gov.ru ) с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная информация (в т.ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для её проверки и актуализации также необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом: через «Личный кабинет для физических лиц», через сервис ФНС России «Обратиться в ФНС России», или в письменном виде через бокс.В помощь налогоплательщикам на сайте ФНС России размещена новая промостраница о налоговых уведомлениях, направленных физическим лицам в 2021 году, которая позволит получить ответы на интересующие вопросы.Телефон «горячей линии» по вопросам исчисления имущественных налогов в ИФНС России по г. Тамбову: 57-49-48, 57-49-35.



