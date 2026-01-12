|
Тамбовская агротехнологическая компания «Агродинамика» оказалась в центре судебных разбирательств
Вчера, 14:02
ООО «Агродинамика», занимающееся цифровыми решениями для сельского хозяйства и базирующееся в Тамбовской области, стало ответчиком по иску в Арбитражном суде Москвы. Московская компания ООО «Гермополис Технология» требует взыскать с тамбовского предприятия 86 млн рублей. Иск пока не принят к производству, а его основания официально не раскрыты.
История примечательна тем, что ранее «Агродинамика» и «Гермополис Технология» в судебных спорах совместно не фигурировали. При этом обе компании работают в смежных сегментах аграрного и технологического рынка. Выручка московской компании в 2024 году, по данным открытых источников, составила около 416,5 млн рублей.
Сама «Агродинамика» за последние годы стала заметным участником рынка точного земледелия. Компания внедряет агродроны, системы навигации и автоматизации сельхозтехники, а также инфраструктуру RTK. По итогам 2024 года её выручка превысила 442 млн рублей, однако чистая прибыль составила порядка 8 млн рублей, что делает потенциальные финансовые претензии особенно чувствительными.
На фоне внешнего иска компания одновременно переживает внутренний корпоративный спор. Один из учредителей общества Александр Рузаев оспаривает в арбитраже решение общего собрания участников. Детали конфликта не раскрываются, однако рассмотрение дела продолжится 26 января.
Ситуация вокруг «Агродинамики» складывается сразу по нескольким направлениям и может повлиять не только на саму компанию, но и на развитие агротехнологического сектора региона. Редакция будет следить за дальнейшим развитием событий.
