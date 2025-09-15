«Тамбовводтранс» требует банкротства «СМУ-7» из-за дорожного катка Комментариев: 0



В центре конфликта — тяжёлый каток, который «Тамбовводтранс» передал «СМУ-7» ещё 17 мая 2021 года. По данным системы «Электронное правосудие», техника была зарегистрирована на покупателя, тот исправно платил транспортный налог, но деньги за саму сделку так и не поступили. Апелляция подтвердила факт передачи машины и отметила: доводы о мнимости договора несостоятельны.



«СМУ-7» пыталась оспорить сделку. Представители компании заявляли, что договор был «для вида», а документы — противоречивы: один акт датирован 17 мая, другой — 5 июня 2021 года. В защиту указывали на отсутствие подписи продавца в ПТС, регистрацию катка через сотрудника истца, а также на аффилированность компаний. В спорный период Владимир Цыбизов занимал должность гендиректора «СМУ-7» и параллельно был заместителем директора «Тамбовводтранса». Кроме того, ответчики утверждали, что каток на самом деле так и остался на площадке истца, а сам истец долгое время «проявлял пассивность». Однако суд эти доводы отклонил и обязал «СМУ-7» вернуть каток.



Любопытно, что сама компания «СМУ-7» выглядит вполне благополучной. По итогам 2024 года её выручка превысила 194 млн руб., чистая прибыль составила 7,1 млн руб. В госзакупках фирма участвовала в 33 процедурах и выиграла десять на сумму около 21 млн руб. Среди заказчиков — «Россети», «Транснефть – Дружба», а также муниципальные структуры Тамбовской и Липецкой областей.



