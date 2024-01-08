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За Первомайским мостом в Тамбове подготовили самый большой открытый каток
Вчера, 11:29
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С приходом холодов в областном центре начались работы по заливанию бесплатных открытых катков во дворах, хоккейных коробках и общественных зонах. Недавно был открыт крупнейший городской каток, расположенный за Первомайским мостом.
Помимо этого, доступны катки на улице Цветочной в Радужном и на Астраханской, 183. В настоящее время сотрудники дирекции городского хозяйства активно работают над созданием катка на улице Володарского. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, планы включают также начало работ на Чичканова, 131, однако этому препятствует большое количество припаркованных автомобилей во дворе.
Изначально в декабре планировалось открыть 32 катка по различным адресам в Тамбове, включая территории, присоединенные к городу в прошлом году, такие как Строитель и Покрово-Пригородное. Однако погода не позволила провести работы из-за оттепели. Теперь работы вновь начаты, а в микрорайоне Майский впервые будет обустроен каток.
Фото: администрации города Тамбова
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