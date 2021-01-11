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В парке «Дружба» в Тамбове заново заливают каток
Вчера, 09:46
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Сотрудники городских служб заново заливают каток в парке «Дружбы» после оттепели. Особой популярностью бесплатный каток пользовался во время новогодних праздников.
Проблема заключается в том, что каток имеет песчаное основание, что затрудняет проведение работ. Всего на территории областного центра в настоящее время организовано 15 открытых катков.
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