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В парке «Дружба» в Тамбове заново заливают каток

Вчера, 09:46
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В парке «Дружба» в Тамбове заново заливают катокСотрудники городских служб заново заливают каток в парке «Дружбы» после оттепели. Особой популярностью бесплатный каток пользовался во время новогодних праздников.

Проблема заключается в том, что каток имеет песчаное основание, что затрудняет проведение работ. Всего на территории областного центра в настоящее время организовано 15 открытых катков.
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