В прокуратуре состоялось торжественное мероприятие 0 Сегодня, 12 января, в России профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. В 1722 году в этот день указом российского императора Петра Великого при правительствующем Сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора. Через несколько дней при надворных судах также были введены должности

В Мичуринске презентовали сборник о героях войны в Афганистане 0 Сколько бы лет не прошло с тех военных лет, в сердцах, в прошлом совсем юных, а сейчас уже взрослых мужчин, выполнявших там свой воинский долг, не проходит и не гаснет боль утрат и воспоминания тех лет. Война – это самое страшное, что может произойти с человеком в его жизни. Мне кажется, что люди

В парке «Дружба» в Тамбове заново заливают каток 0 Сотрудники городских служб заново заливают каток в парке «Дружбы» после оттепели.

В Тамбовской области создан кооператив пчеловодов 0 В Тамбовской области создан пчеловодческий производственный кооператив «ТАМ мед», который будет способствовать более успешной реализации продуктов пчеловодства не только в пределах нашего региона.

Работы по реконструкции коллектора по ул. Гастелло, так и не завершены 0 Несмотря на заявления руководителей АО «ТКС», что работы по реконструкции коллектора на ул. Гастелло завершены 24 декабря 2020 года, реальная картина иная.

В Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню ввода войск в Афганистан 0 41 год назад начался ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Этой скорбной дате посвящено мероприятие, прошедшее в наукограде.

Безработные смогут пройти бесплатное переобучение 0 В рамках проекта «Содействие занятости» безработные жители Тамбовской области смогут пройти бесплатное переобучение.

Депутат заявил о многократном занижении штабом количества смертей с COVID-19 0 По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, масштабы пандемии в регионе отличаются от заявлений оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия 0 Сегодня в Тамбовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: снегопад, колебание температуры от плюса к минусу и ухудшение видимости до 100 метров.

Прошли проверки тамбовских кинотеатров 0 В городе Тамбове прошли проверки кинотеатров по вопросу соблюдения мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

В Тамбове продолжают ликвидировать последствия снегопада 0 Дорожные службы города Тамбова продолжают ликвидировать последствия снегопада.

Ушел из жизни директор «Регионального центра управления и культуры» 0 После продолжительной болезни ушла из жизни директор «Регионального центра управления и культуры» Ольга Лаптева, которая являлась дочерью ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина — Ильи Ивановича Вокина.

На Тамбовскую область надвигаются 20 градусные морозы 0 В ближайшие дни в Тамбовскую область придут 20 градусные морозы, завтра столбик термометра опуститься до 10 градусов мороза, а во вторник ночью уже до -20.

Возбуждено уголовное дело по недострою по ул. Коммунальная, 46 0 В конце 2020 года Ленинским межрайонным отделом города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ злоупотребление полномочия, которые повлекли ущемление прав и законных интересов дольщиков по ул. Коммунальная, 46.

Ушел из жизни заместитель прокурора области 0 Сегодня ушел из жизни заместитель прокурора Тамбовской области Царьков Дмитрий Егорович. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Тамбовская область в числе «худших» по реализации «майских указов» 0 Эксперты межрегиональной общественной организации по содействию в защите прав граждан «Майский указ» в своем Telegram канале «Майский указ» опубликовали рейтинг регионов Российской Федерации по уровню внимания к реализации национальных проектов, а также Единому плану достижения целей национального

В Тамбове было совершено разбойное нападение 0 На днях в Тамбове на женщину было совершено разбойное нападение.

Многие водители общественного транспорта не соблюдают масочный режим 0 В Тамбове продолжаются масочный рейды и снова среди нарушителей водители общественного транспорта.

Задержан предполагаемый убийца двух рабочих на ферме в Бондарском районе 0 В Ростовской области сотрудниками правоохранительных органов задержан предполагаемый убийца двух рабочих на ферме в Бондарском районе. Трагедия произошла в конце 2020 года.