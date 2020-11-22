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Дрифтеры испортили городской каток
Сегодня, 10:10
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Совсем недавно городские службы провели работу по созданию городского катка за Тезиковым мостом. Место выбрано не случайно, поскольку в выходные дни в парке «Дружба» особенно много отдыхающих, среди которых и любители зимних видов спорта.
Но городской каток временно приостанавливает свою работу. Любители экстремального вождения его испортили. Дрифтеры превратили каток в месиво, непригодное для зимних видов спорта.
Те небольшие участки, на которых можно было кататься, да и весь каток рабочим придется заново расчищать, снова проливать водой.
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