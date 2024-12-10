Сроки реконструкции коллектора в Тамбове вновь перенесены: депутаты требуют возврата «Водоканала» под контроль города Комментариев: 0



Ранее работы планировалось завершить к концу прошлого года, однако сроки уже переносились, и в этом году проект также не будет завершён. Депутат от КПРФ Артём Александров выразил недовольство сложившейся ситуацией, заявив, что практика срыва обязательств стала системной.



«Мы изначально предупреждали о рисках заключения данного концессионного соглашения. Очевидно, что подрядчики и концессионеры должны нести ответственность за несоблюдение сроков. Более того, мы убеждены, что “Водоканал” должен вернуться под контроль города. Это стратегически важное предприятие, и передача его в частные руки оказалась неэффективной», — отметил Александров.



На заседании также поднимались вопросы, связанные с деятельностью Тамбовского водоканала. В частности, депутаты указали на острый кадровый дефицит на предприятии, который, по их мнению, достиг критического уровня. Особое внимание было уделено финансовой прозрачности: по словам Александрова, городская Дума так и не получила ясного ответа на вопрос о суммах, которые Тамбовский водоканал перечисляет московскому ООО «РКС-Тамбов» за управление.



«Мы вновь и вновь задаём этот вопрос, но чёткого ответа до сих пор не последовало. Это вызывает ещё больше вопросов к текущей модели управления коммунальной инфраструктурой в городе», — добавил депутат.



Ситуация с реконструкцией коллектора и общим состоянием коммунальной системы города усиливает критику концессионной модели. Депутаты КПРФ настаивают на возвращении ключевых городских активов под муниципальное управление, чтобы обеспечить их надёжную и эффективную работу. На 75-м внеочередном заседании Тамбовской городской Думы было объявлено о повторном переносе сроков завершения реконструкции канализационного коллектора на Набережной. Как пояснил концессионер, причина задержки связана с необходимостью внесения изменений в проектную документацию.Ранее работы планировалось завершить к концу прошлого года, однако сроки уже переносились, и в этом году проект также не будет завершён. Депутат от КПРФ Артём Александров выразил недовольство сложившейся ситуацией, заявив, что практика срыва обязательств стала системной.— отметил Александров.На заседании также поднимались вопросы, связанные с деятельностью Тамбовского водоканала. В частности, депутаты указали на острый кадровый дефицит на предприятии, который, по их мнению, достиг критического уровня. Особое внимание было уделено финансовой прозрачности: по словам Александрова, городская Дума так и не получила ясного ответа на вопрос о суммах, которые Тамбовский водоканал перечисляет московскому ООО «РКС-Тамбов» за управление.— добавил депутат.Ситуация с реконструкцией коллектора и общим состоянием коммунальной системы города усиливает критику концессионной модели. Депутаты КПРФ настаивают на возвращении ключевых городских активов под муниципальное управление, чтобы обеспечить их надёжную и эффективную работу.



