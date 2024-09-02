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Жители Тамбова требуют решения многолетних проблем с капитальным ремонтом и зеленой зоной возле дома на Чичканова, 131
Жильцы многоквартирного дома по адресу Чичканова, 131 в Тамбове, одном из крупнейших в области, провели встречу с представителями городских властей, чтобы обсудить накопившиеся проблемы, которые не решаются уже много лет. На встрече присутствовал также депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров.
Главной темой обсуждения стал капитальный ремонт дома, который должны были провести почти десять лет назад, но постоянно откладывали, предлагая вместо этого промежуточные и фрагментарные решения. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения прав жильцов, а затем обратилась в суд. Хотя суд первой инстанции поддержал позицию прокуратуры, апелляционный суд отменил решение, сославшись на ошибки в заявке от городской администрации. Жители подозревают, что за этой бюрократической волокитой стоят интересы тех, кто не хочет проводить комплексные работы по капремонту фасада.
Фасад дома продолжает разрушаться, а в трети помещений наблюдается плесень, особенно в холодные сезоны. Межпанельные швы продуваются, что приводит к значительным теплопотерям в межсезонье и зимой, вынуждая жильцов использовать дополнительные нагревательные приборы.
Вторая длительная проблема касается участка зелёной зоны и парковки возле дома, которые были переданы в частные руки с нарушением законодательства. Жители требуют от властей решения этой ситуации. Ранее под окнами дома огородили участок для строительства автосервиса, что вызвало возмущение. Градостроительный совет отклонил проект застройки, но проблема до сих пор не решена.
Депутат Артем Александров отметил, что городские власти могли бы давно решить этот вопрос, если бы встали на сторону граждан и закона. Однако, несмотря на смену глав города и региона, проблемы остаются нерешёнными.
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Жильцы многоквартирного дома по адресу Чичканова, 131 в Тамбове, одном из крупнейших в области, провели встречу с представителями городских властей, чтобы обсудить накопившиеся проблемы, которые не решаются уже много лет. На встрече присутствовал также депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ
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