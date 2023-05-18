В Тамбове около дома № 131 по ул. Чичканова хотят застроить зеленую зону Комментариев: 0



По словам самих жильцов, во время обсуждения архитекторы-члены Градостроительного совета высказались против "предложенного проекта" и указали на то, что здание может легко превратиться в торговый центр с ограниченной парковкой, а также что это место, которое имеет историческое значение для жителей, будет уничтожено.



Для тамбовчан это место имеет особое значение, так как раньше от Северной площади до дома вела аллея, насаждения которой были созданы известным кондитером и общественным деятелем К.Н. Стегачевым, который жил в этом доме. При посадке деревьев также принимали участие курсанты военного училища Химзащиты. Однако в 2019 году территория была огорожена забором. Впоследствии выяснилось, что земля была незаконно продана через схему, распространенную в нашем городе. Факт незаконности был подтвержден Федеральной антимонопольной службой.



«Проблему давно можно было решить при желании городских властей встать на сторону граждан и закона, поскольку когда-то этот участок был продан с нарушениями законодательства. Несколько лет назад ещё можно было расторгнуть договор, но этого сделано не было. В связи с этим снова обостряется градостроительная проблема, и один из последних участков зелёной зоны рядом с домом хотят застроить, что не выдерживает никакой критики. У нас сменяются главы городов и регионов, но похоже, что правят только деньги. И проблемы в сфере градостроительства продолжают оставаться и отравлять жизнь людям», — прокомментировал ситуацию депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. Местные жители, которые несколько лет назад боролись с намерениями построить автосервис прямо под их окнами, возмущены новыми попытками освоить этот участок. Члены Совета дома № 131 на улице Чичканова (известного как "Пентагон"), сообщили, что были приглашены на заседание Градостроительного совета, которое проводится при администрации города Тамбова. В повестке дня указано рассмотрение предложения о строительстве административного здания на улице Чичканова, 131.По словам самих жильцов, во время обсуждения архитекторы-члены Градостроительного совета высказались против "предложенного проекта" и указали на то, что здание может легко превратиться в торговый центр с ограниченной парковкой, а также что это место, которое имеет историческое значение для жителей, будет уничтожено.Для тамбовчан это место имеет особое значение, так как раньше от Северной площади до дома вела аллея, насаждения которой были созданы известным кондитером и общественным деятелем К.Н. Стегачевым, который жил в этом доме. При посадке деревьев также принимали участие курсанты военного училища Химзащиты. Однако в 2019 году территория была огорожена забором. Впоследствии выяснилось, что земля была незаконно продана через схему, распространенную в нашем городе. Факт незаконности был подтвержден Федеральной антимонопольной службой., — прокомментировал ситуацию депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.



