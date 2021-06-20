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В Тамбове напротив жилого дома хотят построить мотель
Сегодня, 18:39
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Новые события разворачиваются вокруг земельного участка напротив жилого дома № 131 по ул. Чичканова города Тамбова. В прошлом году там захотели построить автосервис, но жильцы дома выступили категорически против планов застройщика. Сегодня владелец земли намерен построить мотель.
По словам депутата Тамбовской гордумы Артёма Александрова, администрация города Тамбова бездействует в вопросе возвращения в муниципальную собственность проданного по сомнительным схемам земельного участка по ул. Чичканова, 131 «А».
«Несмотря на явные нарушения федерального законодательства в вопросе выделения муниципальной земли, администрация города Тамбова, будь то под руководством Наталии Макаревич или Максима Косенкова, не желают возвращать землю в муниципальную собственность, чтобы разрешить конфликтную ситуацию в интересах жителей Тамбова», - отмечает Артём Александров.
Сегодня депутат поднял вопрос на заседании гордумы, Максим Косенков пообещал разобраться, но конкретного ответа вновь не последовало.
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