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В Тамбове готовятся продать исторический доходный дом на улице Советской за 1 рубль
Сегодня, 11:21
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В Тамбове планируется продажа исторического жилого комплекса на улице Советской, 64, напротив завода «Комсомолец». Это дореволюционный доходный дом, который является объектом культурного наследия и представляет собой комплекс зданий с уникальными переходами. Общая площадь постройки превышает тысячу квадратных метров.
Здание, украшенное металлическим балконом, когда-то поросшим диким виноградом, было возведено до революции по заказу Е.Д. Адама. Согласно данным путеводителя Горелова-Щукина, дом сдавался в аренду представителям среднего класса. В свое время здесь проживал надворный советник и врач-ординатор военного лазарета Н.В. Ховрин с семьёй.
После революции дом был национализирован и использовался как многоквартирное жильё. В 2013 году его признали аварийным и расселили в рамках программы расселения ветхого жилья. Сейчас комплекс фактически пустует и постепенно разрушается.
В декабре городские власти намерены выставить здание на аукцион с начальной ценой в один рубль. Это решение является частью практики, когда старинные здания — объекты культурного наследия — продаются частным владельцам с условием восстановления. Покупатель обязуется привести дом в порядок в установленные сроки и соблюсти все требования по сохранению исторического облика. При этом новый владелец может использовать здание в коммерческих целях, таких как размещение кафе, салона красоты или медицинского центра, не нарушая его целостности.
Фото: Яндекс карты
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