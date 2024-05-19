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Исторический дом на улице Максима Горького в Тамбове остался без покупателей
19 мая 2024
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Дом коллекционера Николая Никифорова, выставленный на аукцион за 1 рубль, не удалось продать. На торги не поступило ни одной заявки, и аукцион был признан несостоявшимся. Этот объект культурного наследия находится в Тамбове на улице Максима Горького, 68В. Площадь двухэтажного кирпичного здания составляет 315 квадратных метров, а земельный участок, который покупатель должен был взять в аренду, имеет площадь 1 741 квадратный метр.
Дом, построенный в 1903 году, известен тем, что в нём жил знаменитый тамбовский краевед, журналист и коллекционер Николай Алексеевич Никифоров (1914-2003). В его коллекции были книги, газеты и журналы XVIII – XX веков, фотографии, рукописи и личные вещи выдающихся земляков, таких как Баратынский, Жемчужников и Сергеев-Ценский. Никифоров также был известен своей перепиской с поэтом Давидом Бурлюком.
Фото: Ангелина Захарова
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