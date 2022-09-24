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Администрация Тамбова не может продать исторические здания
Городские власти безуспешно пытаются продать объект культурного наследия дом коллекционера Николая Никифорова площадью 315 квадратных метров и земельный участок под ним за 4,3 миллиона рублей.
Аналогично не получается продать объект культурного наследия по улице Ленинградской, 42 под названием «Общественное здание и синагога», стоимость лота 2,8 миллиона рублей.
Тем временем исторические здания продолжают ветшать, администрация города не принимает действенных мер по их сохранению.
Фото: Ангелина Захарова
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