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» » Администрация Тамбова не может продать исторические здания

Администрация Тамбова не может продать исторические здания

Вчера, 10:41
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Администрация Тамбова не может продать исторические здания Городские власти безуспешно пытаются продать объект культурного наследия дом коллекционера Николая Никифорова площадью 315 квадратных метров и земельный участок под ним за 4,3 миллиона рублей.

Аналогично не получается продать объект культурного наследия по улице Ленинградской, 42 под названием «Общественное здание и синагога», стоимость лота 2,8 миллиона рублей.

Тем временем исторические здания продолжают ветшать, администрация города не принимает действенных мер по их сохранению.

Фото: Ангелина Захарова
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