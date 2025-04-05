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В Тамбове завершают строительство универсального спорткомплекса на базе бывшего гаража СТЦ
Сегодня, 09:59
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Близится к завершению масштабная реконструкция бывшего гаражного помещения Спортивно-тренировочного центра «Тамбов». В здании, которое долгие годы не использовалось по назначению, создаётся современный универсальный спорткомплекс. Как сообщил врио заместителя главы региона Евгений Зименко, готовность объекта на сегодняшний день составляет 96%.
Изначально универсальный зал для игровых видов спорта планировали сдать в июне 2024 года. Однако в ходе работ подрядчик предложил внести изменения в проектную документацию, что было признано обоснованным. В результате сроки завершения перенесли на конец мая 2025 года. Общая стоимость проекта составила почти 90 миллионов рублей.
— Тамбову остро не хватает площадок для тренировок: спортивная инфраструктура города полностью загружена. Мы искали способы использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно. Пустующее помещение гаража СТЦ было решено переоборудовать в универсальный спортивный комплекс, — отметил Зименко.
Новый объект значительно разгрузит действующие залы СТЦ и станет полноценной базой для занятий баскетболом, волейболом, настольным теннисом, мини-футболом, аэробикой и танцами. Здесь же появятся секции адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Комплекс включает два тренировочных зала размером 18×30 метров, помещения для тренеров, раздевалки с душевыми и санузлами, а также необходимые инженерные и вспомогательные помещения. На объекте уже завершены внутренние отделочные и электромонтажные работы, уложено паркетное покрытие, установлены вентиляционные системы и завершается монтаж слаботочных сетей. Параллельно ведётся оформление исполнительной документации.
Ожидается, что после сдачи в эксплуатацию спорткомплекс станет одной из ключевых площадок для физкультурно-оздоровительной работы в Тамбове.
Фото: соцсети врио заместителя главы Тамбовской области Евгения Зименко
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