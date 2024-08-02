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ООО «РКС-Тамбов» задерживает своевременную сдачу дороги
Сегодня, 08:18
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Проблемы с водоснабжением задерживают сдачу дороги в Тамбове. 1 августа заместитель главы Тамбовской области Евгений Зименко провёл выездные совещания по вопросам дорожного строительства на улицах Советская и Запрудная, включённых в федеральную программу «Стимул». Хотя дорожные работы завершены, объект пока не введён в эксплуатацию.
Зименко объяснил, что причиной задержки стала необходимость перекладки водопровода. Подрядчик выполнил прокладку труб, но завершение работ зависит от ООО «РКС-Тамбов». Водоканал должен перекрыть воду, выполнить врезку и переподключить новый участок водопровода, предварительно уведомив жителей о временном прекращении водоснабжения.
Подрядчик требует ускорения работ от «РКС» и обратился за поддержкой к областным властям. Необходимо срочно подключить новый участок водопровода, чтобы засыпать траншеи и завершить строительство дороги. Хотя дорога готова, её сдача откладывается из-за медлительности водоканала.
Зименко пообещал в ближайшие дни провести совещание, собрать всех причастных и детализировать процесс, поскольку техническая готовность объекта составляет 98%.
Пока водоканал не завершит работы на участке, нельзя говорить о полном завершении строительства на Советской и Запрудной. Трудности с проездом наблюдаются и на других участках, где, казалось бы, нет строительных работ. Например, из-за аварии на водоводе недавно перекрыли две полосы дороги к вокзалу на Интернациональной.
Фото: Правительство Тамбовской области
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