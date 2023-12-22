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В микрорайоне Донской в Тамбове открыли дублёр Советской
Сегодня, 08:21
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Правительство Тамбовской области объявило о завершении ремонта участка дороги Советская — Запрудная. Этот шаг предполагается способствовать разгрузке северной части города и обеспечить более быстрый доступ жителей новых микрорайонов к центру Тамбова.
Длина отремонтированного участка дороги невелика — чуть более 3 км. Тем не менее, в ходе работ возникли трудности, что стало обыденным явлением для Тамбова. С 2019 года подрядчики неоднократно менялись, а расходы составили более 750 млн рублей.
В настоящее время ООО «Строй НЭС-АБ» осуществляет завершающие работы, и стоимость этапа оценивается в 188 млн рублей. Судебные разбирательства с областным правительством также не обошли стороной. Подрядчик просил отсрочку срока завершения работ, но правительство осталось на своем. Тем не менее, суд вынес решение в пользу строительной компании, установив, что правительство не предоставило полный комплект проектной документации в установленные сроки.
Тем не менее, открытие дороги, как выясняется, не означает её сразу передачу в эксплуатацию. В дополнение, возможны будущие вопросы к качеству проведенных работ, которые, в частности, выполнялись при неблагоприятных погодных условиях, в том числе в дождь и снег.
Фото: Евгений Зименко
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