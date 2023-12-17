Сроки завершения строительства дороги в границах микрорайона «Донской» будут перенесены 0 В Тамбове произойдет перенос сроков завершения строительства дорог на улицах Советской и Запрудной в пределах микрорайона "Донской". Дополнительное соглашение о изменении сроков должно быть подписано между региональным министерством градостроительства и архитектуры и ООО "Строй НЭС-АБ" по решению

В Тамбовской области появится сеть эко-школ 0 В Тамбовской области начал свою работу проект по формированию ассоциации сети эко-школ. Задачей этой инициативы является совместное усилие региональных структур, таких как региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - АО «Тамбовская сетевая компания», Министерство

На борьбу с камышом Тамбовская область потратила 5,5 млн рублей 0 Министр экологии и природопользования Тамбовской области Алла Албегова, объявила в социальных сетях о завершении проекта по очистке от зарослей камышей на почти всех участках вдоль реки Цна.

Проблема с уборкой снега в Тамбове возмущает тамбовчан 0 В сообщении от администрации города Тамбова отмечено, что снегопад, который был прошлую неделю, является исключительным для региона с 2005 года, и толщина снежного покрова достигает полуметра. Но важно отметить, что власти редко высказываются о том, что снега мало и его легко убрать – подобное

Тамбовская семья копит 6 лет на первоначальный взнос для покупки жилья 0 В Тамбовской области семье, состоящей из двух работающих взрослых, потребуется всего 6,6 лет, чтобы собрать первоначальный взнос по ипотеке. Однако, проведенный анализ официальных данных показал, что данный регион занимает 68-е место среди 85 российских субъектов.

В Тамбове выявляют новые точки торговли табаком возле учебных заведений 0 В Тамбове продолжают выявлять всё новые и новые точки торговли табакосодержащими изделиями вблизи образовательных учреждений. Так, в ходе очередного рейда общественников, которые занимаются данной проблематикой, и при содействии сетевого издания «Региональные известия» одна из таких точек была

Администрация Тамбова пытается спасти от банкротства МУП «ТТС» 0 Администрация Тамбова предпринимает усилия по спасению от банкротства муниципального унитарного предприятия "ТамбовТеплоСервис" (ТТС), созданного 10 лет назад. Напомним, что данная теплоснабжающая организация была выделена в 2013 году из другого муниципального унитарного предприятия

В Тамбове продают ресторан «Пират» за 111 млн рублей 0 На городской набережной в Тамбове выставлен к продаже ресторан "Пират". За предприятие общественного питания просят 111 миллионов рублей. Информация о продаже размещена на одной из онлайн-площадок по недвижимости, а в качестве продавца указано агентство недвижимости "Этажи".

В Тамбове пройдёт открытая лекция востоковеда Юрия Тавровского к 130-летию Мао Цзэдуна 0 этом году исполняется 130 лет со дня рождения основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна. По этому случаю по приглашению Тамбовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы 19 декабря в ТГУ имени Г.Р.Державина известный советский и российский востоковед Юрий Тавровский

Жителям Тамбовской области нужно перезаключить договоры на поставку газа 0 Из-за вступления в силу новых поправок, касающихся технического обслуживания и ремонта газового оборудования в жилых домах, тамбовчанам потребуется обновить свои договоры с поставщиками газа до конца текущего года.

Депутаты считают, что зима обнажила системные проблемы в сфере городского хозяйства 0 Мощный снегопад обрушился на центральные регионы страны, представляя серьезное испытание для пешеходов и водителей. Автомобили застревают, погружаясь в сугробы, что приводит к многочисленным ДТП.

Завтра открывается горнолыжный спуск в Тамбове 0 Открытие сезона катания на горнолыжном склоне в тамбовских Ласках запланировано на 17 декабря. Традиционно трасса будет открыта для посетителей с 10:00 до 20:00.

Бывший начальник почтового отделения предстанет перед судом 0 Уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающееся присвоения и растраты в особо крупном размере, в отношении предыдущей руководительницы почтового отделения, прошло этап утверждения обвинительного заключения со стороны прокуратуры и готовится к передаче в

Лучший выпускник «Школы фермера» Россельхозбанка в Тамбове получил грант 0 В Тамбовской области состоялся выпускной слушателей третьего в регионе этапа масштабного образовательного проекта «Школа фермера». По инициативе Россельхозбанка лучшему студенту проекта решено выделить грант. В торжественной церемонии награждения приняли участие Директор Тамбовского филиала

Ушел из жизни первый руководитель областной телерадиокомпании Вячеслав Милошевич 0 Ушел из жизни первый руководитель Тамбовской областной телерадиокомпании «Новый век» - Вячеслав Родославович Милошевич. Ему на момент ухода было 72 года.

В Тамбовской области обсудили вопрос роста цен 0 Глава региона Максим Егоров, провел совещание с производителями продуктов питания и крупными ритейлерами в рамках подготовки к новогодним праздникам. Основной задачей было разработать механизм контроля за розничными ценами на продовольственные товары.

На хлебокомбинате в Тамбове начали делать БПЛА-камикадзе для ВС РФ 0 Журналист из издания "Известия", Леонид Китрарь, посетил предприятие "Тамбовский хлебокомбинат", которое недавно начало производство беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Российской Федерации. Речь идет о беспилотниках-камикадзе. По мнению журналиста, в целом в стране наблюдается

Жители дома № 131 по ул. Чичканова обратились к Президенту РФ насчет капремонта 0 Уставшие от неэффективного взаимодействия с местными и региональными властями, а также руководством Фонда капитального ремонта Тамбовской области по вопросу ремонта фасада, жильцы дома № 131 по улице Чичканова в городе Тамбове решили обратиться к прямой линии с Владимиром Путиным.

Настоятель Гавриловской церкви поддерживает бойцов на передовой 0 Настоятель Гавриловской церкви Покрова Пресвятой Богородицы иерей Дмитрий Быков является старейшим членом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Вот уже третий десяток он окормляет нашу ветеранскую

Жители Тамбова могут оставить заявку на уборку двора 0 Жители Тамбова могут подать заявку на проведение уборки приусадебных территорий в многоквартирных домах. Председатель совета дома или инициаторы уборки должны оставить сообщение по телефону 72-03-39 или 112, указав свои ФИО, адрес и контактный номер телефона.